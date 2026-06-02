VIDEO Ekskluzivni kadrovi rušenja Vjesnika iz zraka! "Nijedna kompanija nije radila pod tako rigoroznim standardima"

Započelo je dugo najavljivano rušenje Vjesnika strojnim "grickanjem".

Na gradilištu je bager koji s 52 metra dugom "mehaničkom rukom" ruši pojedine katove spaljenog nebodera.

Krenulo rušenje nižih katova Vjesnika

Za svaki bi, prema planu, trebala po dva dana, pa se procjenjuje da bi posao mogao biti gotov i prije planiranog roka u prvoj polovici srpnja.

U četvrtak će se na četiri dana ponovno zatvoriti i podvožnjak Slavonske avenije.

Radovi bi se tada trebali intenzivirati, a podići će se i zaštitna, gumena zavjesa na tom dijelu kako bi prometnicu zaštitili od dijelova građevinskog materijala i betona!

"Radovi nisu završeni, još uvijek je jako puno izazova i bit ćemo zadovoljni ako na kraju budemo svjedočili da se na kraju ništa nije dogodilo, da nije napravljena nikakva greška, a još je pred nama četrdesetak dana", najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.

"Ovo je bilo najizazovnije zbog rada na visini i nikad nijedna kompanija nije radila pod takvim rigoroznim standardima", poručio je direktor tvrtke EURCRO Hrvoje Merki.

"Možemo se zahvaliti svim sudionicima i naručitelju koji na kraju nije stiskao iako je bio velik pritisak javnosti da se ubrzaju pojedini koraci, ali neke stvari jednostavno ne mogu ići brže", poručio je Krunoslav Komesar koji obavlja stručni nadzor na gradilištu.

