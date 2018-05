Stiglo nam je rashlađenje u obliku grmljavinskih pljuskova. Jako nevrijeme praćeno tučom, udarima gromova i jakim vjetrom pogodilo je središnji dio Hrvatske.

Kao što je bilo i najavljeno, jako je nevrijeme pogodilo Hrvatsku. Meteoalarm je izdao narančasto upozorenje za regiju Zagreb.

U večernjim satima nevrijeme je zahvatilo i Sisak, a zbog jake kiše poplavljeni su podvožnjaci i podrumske prostorije i garaže u stambenim zgradama.

Kako se čini, uslijed udara groma, zapalilo se krovište dvokatnice u Požegi. Nasreću, stanovnici su na vrijeme izašli iz kuće, a brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen i nitko nije ozlijeđen.

I tijekom noći i ujutro padat će kiša popraćena grmljavinom, najprije na Jadranu i u gorskim predjelima, a do kraja dana i u središnjim te sjevernim krajevima. Na zapadu, ponajprije u gorju oborina lokalno može biti i obilnija, dok će najviše sunčanog vremena biti u Slavoniji i Baranji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i istočnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna većinom između 21 i 26, na istoku i do 30.