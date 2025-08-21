"Sljedećih 12 do 16 sati treba biti oprezan", upozorio meterolog i otkrio što nas čeka u rujnu

Hrvatsku je u posljednjih 24 sata zahvatilo nevrijeme, Istru je zahvatilo nevrijeme praćeno tučom veličine oraha i obilnom kišom.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić objasnio je kakvo je to nevrijeme zahvatilo Hrvatsku.

"Srećom, ta kiša je dolazila u valovima odnosno kako su dolazili grmljavinski oblaci iz Italije koji su onda jačali kako su putovali preko Jadrana. Na Jadranu je bilo toplo i vlažno tako da su oni dolazili u otprilike tri do četiri vala. Inače bi vjerojatno, da je sva ta kiša pala u jednom valu, bilo još više poplava", kazao je Vikić-Topić.

Nikola Vikić - Topić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Dodao je i da je tijekom dana jako nevrijeme zahvatilo i Slavoniju.

"Iza 16 sati, iz Bosne i Hercegovine je došlo nevrijeme. Tu je isto bilo puno kiše, taj podatak ćemo imati u petak. Ne vjerujem da je palo više nego u Istri, ali je sigurna pala velika količina. Bilo je i olujnog vjetra i tuče", rekao je.

Što se poljoprivrednika tiče, kiša im nije pala onda kada je trebala. Baš u Istri se maslinari žale na slab urod ove godine.

Nikola Vikić - Topić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Rekao bih da je uzrok tome upravo ovakvo vrijeme. Maslina je inače poznata kao vrlo otporna biljka, međutim i ona ima neke svoje granice. Ovo je samo jedna u nizu ekstremnih godina u posljednjim desetljećima. Razlog tome su klimatske promjene, to je evidentno. Imamo jako velike promjene, iz jednog ekstrema u drugi", rekao je Vikić-Topić.

Dodao je da smo u lipnju imali velike suše dok je srpanj bio nešto kišovitiji, a uslijedio je vrući kolovoz na kraju kojeg je pala ekstremna količina kiše.

"To sve nepovoljno utječe, ne samo na poljoprivredne kulture nego i na vegetaciju i infrastrukturu. Klimatske promjene donose ne samo porast temperature – globalno razgrijavanje nego i ovakve ekstremne prilike u smislu nevremena s jako neravnomjerno raspoređenom oborinom", rekao je.

Objasnio je kako se nalazimo na području Sreozemlja koje je takozvana "vruča točka", ono se zagrijava brže od ostatka Europe i svijeta i tu se događaju češće ekstremne vremenske prilike.

No, ovo pogoršanje još nije gotovo, i dalje imamo brojna upozorenja. Meteorolog je objasnio što možemo očekivati

"I za noćas i za petak ujutro imamo upozorenja. Osobito će biti nestabilno na Jadranu, posebno u Dalmaciji. Međutim, kasnije navečer ponovno i u Istri. U sljedećih nekoliko sati može biti jakih pljuskova i na kopnu, osobito u Slavoniji. Tu može ponovno biti nevremena, obilnom kišom i bujičnih poplava. Sljedećih 12 do 16 sati treba još uvijek biti oprezan", kazao je Vikić-Topić.

Dodao je i kako ne bi bilo loše pratiti radarsku sliku.

Meteorolog je potom rekao da se u rujnu možemo nadati ugodnim, sunčanim danima.

"Prema svim dugoročnim prognozama, i rujan će biti topliji od prosjeka. Bit će to bablje ljeto. Od petka ide stabilizacija, potrajat će nekoliko dana. Sljedeći tjedan stiže novo pogoršanje, a onda početak rujna donosi zatopljenje",

Kazao je da smo u posljednjih 10 godina imali čak osam babljih ljeta. "Od tih osam babljih ljeta, njih pet je započinjalo zahladnjenjem, a onda bi naglo zatoplilo", rekao je Vikić-Topić.