PLENKOVIĆEVO OSIGURANJE AKO NETKO ZAŠTEKA

Bivša SDP-ovka pojačala glasanje u Saboru: Tko je zastupnica koja je dala 77. glas Plenkoviću?

Piše M. T., Hina, 20. veljače 2026. @ 13:30 komentari
Boška Ban Vlahek - 2
Boška Ban Vlahek - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Sa 77 glasova za Hrvatski sabor potvrdio je Alena Ružića za novog ministra rada, čime je Vlada Andreja Plenkovića pokazala da i unatoč napetostima unutar vladajuće koalicije i dalje ima stabilnu parlamentarnu većinu. 77. ruku dala je nezavisna zastupnica Boška Ban, bivša članica SDP-a.
