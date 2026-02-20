Bivša SDP-ovka pojačala glasanje u Saboru: Tko je zastupnica koja je dala 77. glas Plenkoviću?

Hrvatski sabor u petak je sa 77 glasova iskazao povjerenje novom ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću i time potvrdio da Vlada, unatoč napetostima u koaliciji, ima dovoljno ruku u parlamentu.

Novi ministar izglasan je u trenutku visoke napetosti u vladajućoj koaliciji, između DP-a i HSLS-a, a koju je potaknuo incident Josipa Dabre, odnosno pjesma u kojoj taj saborski zastupnik DP-a aludira na ustaškog poglavnika "kao vođu svih Hrvata".

Za Ružića, odnosno Plenkovićevu Vladu, ruku su digli i Dabro i Hrebak, ali i bivša SDP-ovka Boška Ban.

Upravo je ona u petak na glasanju bila Plenkovićeva 77. ruka, što samo znači da premijeru Dabro nije ni trebao.

Već je ranije davala podršku vladajućima, a u izjavi nakon glasanja rekla je kako ju nitko nije kontaktirao te da je odluku donijela samostalno.

"Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu – umirovljenici, osobe s invaliditetom, osobni asistenti, roditelji njegovatelji i ljudi koji čekaju rješenja za inkluzivni dodatak. Moj je glas bio poticaj i prilika ministru da riješi te probleme, tako da od njega očekujem konkretne rezultate", pojasnila je Ban zašto je bila 77. glas za ministra Alena Ružića.

"Moje glasanje ne znači da sam član vladajuće većine, a kada sam u prosincu glasala za proračun, isticala sam da sam ga podržala jer su se u njemu našli projekti bitni za moje Međimurje", kazala je.

"Tako sam glasala i danas, ovo je moja samostalna odluka i odgovornost, i ako želimo odgovornu državu, trebamo dati priliku da se pokušaju riješiti problemi u korist naših građana i da se konačno više prestanemo baviti ideološkim podjelama, širenjem mržnje, agresije i svega onoga što naši građani slušaju u medijskom prostoru, a to ne zaslužuju", istaknula je.

"Ne brinu me prozivke da sam 'žetončić' vladajuće koalicije zato što je moj glas danas bio isključivo za ljude u najranjivijim skupnama i mislim da je ovo glas za odgovornost", dodala je te naglasila da je nezavisna zastupnica i samostalno odlučuje kako će glasati.

Na upit je li ju kontaktirao premijer Andrej Plenković, kazala je da ju nitko nije kontaktirao. Upitana bi li otišla na kavu da je pozove, odgovorila je: "Volim piti kavu, tako da da." Ako bi taj eventualni razgovor išao u smjeru da se pridruži vladajućoj većini, pitali su novinari, uzvratila je da ne može odgovarati na hipotetska pitanja.

"Odazvala bih se kavi i, u svakom slučaju, za sve što doprinosi dobrobiti naših građana ja ću razgovarati. Mislim da je vrijeme da se politički narativ vrati u centar, da se krene s normalnim dijalogom, konkretnim prijedlozima i konkretnim politikama i da se napokon makne fokus s ideoloških podjela, mržnje, histerije i svega čemu svjedočimo. Hrvatska treba stabilnost, sigurnost i krenuti u smjeru dobrobiti svih građana", poručila je Ban.

Upitana u kojim bi okolnostima eventualno formalizirala svoje članstvo u vladajućoj većini, odgovorila je da "ne može to reći u ovom trenutku". No spremna je, kaže, podržavati sve što ide u korist naših građana i tako će i dalje.

Na pitanje bi li joj Josip Dabro bio problem u toj suradnji s vladajućima, kazala je da ne voli komentirati svoje kolege. Svi smo odrasle osobe, svatko od nas odgovara za svoja djela, pa tako i Dabro.

Dodala je da će današnjom gestom pokušati vratiti politički narativ u centar, na dijalog, na razum te je pozvala "sve centrističke stranke i umjerene političke opcije na razum i odgovornost te da se prestane s ideološkim podjelama i širenjem histerije".

Boška Ban napustila je SDP u travnju prošle godine. Kao razlog je navela nezadovoljstvo padom rejtinga stranke u Međimurju i dubokim podjelama.

Od tada u Saboru djeluje kao nezavisna saborska zastupnica.

U prosincu je dignula ruku i za izglasavanje proračuna.

O njoj se u zadnjih godinu dana pisalo i zbog gubitka više od 60 kilograma.

