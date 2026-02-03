Bulj: "SDP kao da je plaćen od Plenkovića po čijem je nalogu 2018. isključen razglas Thompsonu"

Na doček hrvatskih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića osvrnuo se i Miro Bulj, sinjski gradonačelnik.

“Zamislimo situaciju da Papa proglasi kardinala Stepinca svetim i da odluči doći u Zagreb kako bi ga pred hrvatskim narodom i vjernicima proglasio svetim upravo u gradu u kojem je Stepinac bio nadbiskup i kardinal. A da je na vlasti u Zagrebu rigidno lijeva vlast koja takav događaj pokuša blokirati, ne da prostor, ne da logistiku, ne želi suradnju.



Nažalost, to više nije nemoguće zamisliti. Dovoljno je pogledati aktualnu gradsku vlast i njihovu ideološku matricu. U takvoj situaciji više ne bi bilo riječ o "gradskom događaju“, nego o međunarodnom državnom i crkvenom događaju najvišeg ranga, o pitanju slobode vjere, dostojanstva države i poštovanja vlastite povijesti.



Tada bi Vlada Republike Hrvatske morala preuzeti organizaciju, jer bi blokada od strane Grada bila otvoreni politički skandal i poruka da Zagreb više ne pripada većinskom narodu koji u njemu živi, nego uskoj ideološkoj eliti”, napisao je Bulj na svom Facebook profilu pa nadodao:



“I sad dolazimo do apsurda današnje politike. Poznat sam kao jedan od žešćih oporbenih kritičara Plenkovića i njegove Vlade. Ali ovo što danas radi SDP je kao da su plaćeni od Plenkovića da ga nakon svih izdajničkih poteza pretvore u domoljuba. Zabranjivati doček i ne udovoljiti želji rukometaša čiji uspjeh slavimo, nije ništa drugo nego politički idiotizam i lopta na volej Plenkoviću.



Umjesto da raspravljamo o inflaciji za koju je odgovoran, o imenovanju Vujičića u ECB i notornog Ćorića koji je do grlu u aferama na mjesto ministra financija, Plenković se zbog poteza Možemo i SDP-a pretvara u zaštitnika hrvatstva. Isti onaj Plenković po čijem je nalogu isključen razglas Thompsonu 2018. kad smo dočekivali naše Vatrene nakon veličanstvenog uspjeha u Rusiji.



Možemo još nekako mogu razumjeti, oni čuvaju svoj mali ideološki geto i učvršćuju se na ekstremnoj ljevici. Ali SDP i Milanović su ovim potezima praktički digli ruke od ostatka Hrvatske. Pomirili su se s tim da budu trajni manjinski partner Možemo u Zagrebu, dok su se Milanović i Hajdaš pretvorili u političke potrčke preplašenog Tomaševića”, naveo je Bulj zaključno u svojoj objavi.