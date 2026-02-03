UŽIVO Izjava premijera Plenkovića nakon sastanka parlamentarne većine

Završen je sastanak parlamentarne većine. Premijer Plenković daje izjavu za medije.

Na početku izjave se osvrnuo na jučerašnji doček.

"Cijela koalicija je puna podrške da u izostanku dogovora između Grada Zagreba i HRS-a preuzme organizaciju dočeka. Vlada je napravila potez jedini koji je bio moguć i očekivan", kazao je.

Izjavu pratite na DNEVNIK.hr-u.

Dan nakon dočeka rukometaša zaoštrilo je između oporbe i vladajućih.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u utorak da će na sljedećoj sjednici Gradske skupštine izglasati zahtjev za ocjenom ustavnosti Vladinog zaključka o preuzimanju organizacije dočeka rukometaša.

Tomašević je na konferenciji za novinare rekao kako očekuje da se Ustavni sud očituje o tom zahtjevu, a pozvao je i gradonačelnike drugih gradova da razmisle o tome jer se, istaknuo je, to sutra može dogoditi njima.

Ako Ustavni sud ne donese odluku u roku od 30 dana, cijela progresivna oporba ide u skupljanje potpisa za referendum i onda će građani odlučiti je li ovo zadiranje vlade u autonomiju lokalne samouprave u skladu s Ustavom, poručio je Tomašević.

Kazao je i kako je očigledno da se Vlada dogovorila s Thompsonom da se na dočeku ne pjeva pjesma Čavoglave.

I u sabornici je bilo žustre rasprave o dočeku.

Očekuje se da će premijer dati odgovor na optužbe.

Osim toga, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je pokretanje inicijative za donošenje posebnog zakona kojim bi se jasnije razgraničile ovlasti nacionalne i lokalne razine vlasti u organizaciji događaja od nacionalnog značaja.