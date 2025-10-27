Otrovali se roditelji i četvero djece, tek su se doselili u kuću: Za sve su krivi stršljeni

Cijela obitelj, roditelji i četvero djece, otrovala se ugljikovim monoksidom u obiteljskoj kući u Babićima kod Umaga.

Umaška policija zaprimila je dojavu 26. listopada u jutarnjim satima da je na donjem katu kuće u Babićima došlo do trovanja 36-godišnje žene, 40-godišnjeg muškarca i četvero maloljetnika.

Kako je utvrđeno, obitelj se dan prije uselila u kuću te je navečer naložila vatru u peći na drva. Međutim, zbog neispravnog dimnjaka, koji je bio začepljen stršljenovim gnijezdom, ugljikov monoksid proširio se unutrašnjim prostorijama kuće, što je dovelo do trovanja.

Svim unesrećenima pružena je liječnička pomoć te su prevezeni u pulsku bolnicu.

Policija je utvrdila da vlasnik kuće nije imao potvrdu o redovitom pregledu dimnjaka od strane ovlaštene osobe. O svim okolnostima tog događaja obavijestit će nadležne institucije.

Apel policije

Policija apelira na građane da redovito pregledavaju dimnjake – barem jednom godišnje – te da to obavljaju ovlaštene stručne osobe. Također podsjećaju na to da se dimnjaci moraju pregledavati i kod svake promjene uređaja za loženje ili promjene vrste goriva.

Plinska trošila i uređaji na tekuća goriva, poput bojlera i plamenika, također moraju biti redovito servisirani kako bi se spriječile takve opasnosti i povećala sigurnost u kućanstvima.

Savjeti za građane:

ne palite krute energente u kućištima za gorivo

prilikom korištenja svojih peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari)

očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata, stoga nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta

provjerite i sustav centralnog grijanja kako biste izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem

tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade

plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali

ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris, odmah isključite plin.

Obvezno pozovite dimnjačara: