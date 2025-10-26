Horor scene iz vrtića! Umjesto da čuva djecu leži: "Jedna mama je primijetila modrice, druga da dijete ne želi ići u vrtić, treća…"

Snimka žene koja leži, a trebala bi čuvati djecu, nije izoliran slučaj. Ovakvim scenama odgojiteljice jednog vrtića iz Novog Zagreba svjedočile su više puta. No izgleda kako je snimka vrh sante problema. Umjesto dječjeg smijeha i igre iza zatvorenih vrata valjalo se nešto puno gore.



"Jedna mama je primijetila modrice na djetetu, druga mama je primijetila da dijete jako odbija ići u vrtić, treća mama je primijetila visoke tonove odgajateljice. Kad se počelo šuškati o tome zašto je teta otišla iz skupine samo se počela odmotavati cijela rola te priče", ispričala je majka jednog djeteta.

S odgodom od tri mjeseca roditelji saznaju jezivu istinu o odlasku mlade odgojiteljice. Dobila je otkaz pod optužbom zbog osobito teške povrede radne obveze.

Kolegice je terete da je koristila neprimjereni fizički kontakt u svrhu discipliniranja djece, da je vikala, zastrašivala, a jedno dijete čak i podigla u razinu bokova i pustila da padne na pod.

U Pozivu je svoju stranu priče iznijela i odgojiteljica koju optužuju za zanemarivanje djece. Sve optužbe koje joj se stavljaju na teret odbacuje.

"Oni mene optužuju s odmakom od šest tjedana... Postavlja se pitanje, ako sam ja stvarno zlostavljala dijete, zašto je netko šutio šest tjedana o tome i prijavio baš u trenutku kad sam ja na bolovanju. Vidim ovu situaciju kao čistu namještaljku", poručila je.

Zašto je netko o zlostavljanju djece šutio više od mjesec dana nije jasno ni roditeljima.

"Znači tu ima više osoba koje su vidjele i koje šute. Ako nešto kažeš što je istina, da vidiš da neko dijete je ugroženo, kao roditelj... Većina njih je majka, mene samo zanima kako možeš šutjeti", ispričala je majka djeteta.

Za bivšeg suca kaznenog odjela, težina ovakve odgode može imati ozbiljne posljedice.

"U situaciji kakva je ova, gdje su roditelji očito zaobilaznim i svakako zakašnjelim putem saznali što se događa, možemo govoriti o situaciji da se to nije smjelo dogoditi sa takvim odmakom. Da se u tih šest tjedana nešto dogodilo nalik na povredu djetetovih prava i ta bi osoba bila u situaciji da bude počinitelj", rekao je odvjetnik Rafael Krešić.

O svemu su alarmirani i u agenciji za odgoj i obrazovanje.

Katarina Milković, agencija za odgoj i obrazovanje Foto: DNEVNIK.hr

"Agencija ima saznanja vezano uz događanja, recentna događanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Mogu reći da je Agencija preporučila smjernice s ciljem unaprjeđenja odgojno obrazovnog rada konkretno u ovom slučaju", objasnila je Katarina Milković iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

A ovaj slučaj dobro je poznat i zagrebačkoj krim policiji.

"Svoju sumnju na neprimjereno ponašanje prema djeci niske kronološke dobi prijavila je odgovorna osoba dječjeg vrtića s područja Novog Zagreba. Rezultat kriminalističkog istraživanja zbog sumnje da je svojim ponašanjem ostvarila obilježja kaznenog djela povrede djetetovih prava, podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu", poručila je Marija Goatti iz PU zagrebačke.

Ništa bolja sudbina nije zatekla ni tete koje su prijavile sumnju u zlostavljanje.

"Obje su dobile otkaz. Odnosno, teti koja je imala ugovor na određeno, ugovor nije produžen. Unatoč apelima svih nas, dobili smo odgovor od ravnateljice da upravno vijeće čini najbolje za roditelje i za djecu", ispričala je majka djeteta.

U prošlosti je isti vrtić zbog čudnih odgojnih metoda već punio stupce crne kronike. Ministar Fuchs osudio je slučaj iz jednog zagrebačkog vrtića, o odgojiteljici koja je selotejpom lijepila usta djeci.

"Ne znam ustvari koji je motiv bio takve osobe da se školuje i prijavi za jedan posao koji očito nije primjeren karakteru", rekao je tad ministar Fuchs.

"Nadležna tijela su postupala po ovom slučaju i nadležna tijela izdala su određene upute i preporuke", poručio je tad Luka Juriš, pročelnik ureda grada Zagreba za obrazovanje.

Epilog - odgojiteljica i dalje radi u vrtiću - samo je s opomenom za otkaz prebačena u drugi objekt.

"Trenutno je situacija takva da nema nikakve cenzure, nema nikakvih provjera. Čak nemamo niti prijemni ispit tko može raditi s djecom..... imamo upliv osoba koje su ničime provjerene, da li uopće jesu kadar za raditi s djecom", rekla je predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Iskra Vostrel Prpić.

Ključno pitanje je i koliko ovakvi događaji mogu naštetiti onima koji su u ovo priči najvažniji.

"Ton, boja glasa, način na koji mu se odgajatelj obraća, to sve oblikuje dijete u tako ranoj dobi i zaista je važno da se djeca, kada se nalaze u instituciji kojoj su povjerena na čuvanje, osjećaju sigurno, da se osjećaju prihvaćeno. Mala djeca stječu sliku o sebi upravo kroz način na koji ih odrasli i to odrasle figure privrženosti gledaju", objasnila je psihologinja Gordana Buljan Flander.

No, vratimo se na početak priče i tetu koja je odlučila odspavati usred jasličke grupe. Nju je 21. srpnja, 14 dana prije izvanrednog otkaza, prijavila teta koja je optužena za zlostavljanje.

"Ja sam ravnateljici rekla uživo sva saznanja koja imam, poslala sam na WhatsApp i to je bilo to. Znači, odgovora od nje nije bilo nikakvog", ispričala je u Pozivu.

Da bi rasplet druge priče oko tete koja spava na radnom mjestu trebao biti jasan, smatraju i u sindikatu odgojitelja.

"Tu je poslodavac dužan odmah ići na izvanredni otkaz. Ne mogu vjerovati, sa nevjericom, tu su sankcije isključivanje s posla, tu bi se trebalo poslati osobu na medicinu rada, na provjeru radne sposobnosti, kažem, postoje stvarno protokoli koji se moraju provesti", poručila je Vostrel Prpić.

Nažalost negativan trend nasilja prema djeci u rapidnom je porastu.

"U posljednje vrijeme primjećujemo, pa i prema nama, veći broj dojava upravo na neprimjereno ponašanje odraslih prema djeci. Nažalost brojni propisi se u ustanovama ne poštuju, upravo rukovoditelji predškolskih ustanova, upravna vijeća i osnivači vrtića moraju osigurati provedbu svih propisa i na taj način zaštititi svako dijete od bilo koje vrste zlostavljanja", rekla je Katarina Turković Gulin, predsjednica udruge Sidro.

"Ni na kraj pameti ti nije da svako jutro kad vodiš dijete u vrtić, da kad zatvoriš vrata, da to dijete moje ili bilo koje drugo nije sretno. Imam nekakav osjećaj kao da se to sve gura pod tepih i da ne znam što će sa svim tim dalje biti. I dalje nemamo prave informacije, i dalje nitko nam se nije iz vrtića obratio iako kroz brojne mailove... Ravnateljici je obo poruka da otvori oči, ako ih može otvoriti, ako ih smije otvoriti, jer ne vjerujem da ne vidi, jer vjerujem da vidi i da sve zna, a pitanje je koliko zapravo ona može kao ona osoba, tko je iza nje", poručila je majka djeteta.

Grad Zagreb bez odgovora

Ravnateljica vrtića nije nestala, samo nije dobila suglasnost Grada da išta kaže. Poslala je dopis. Isti obrazac i kod pročelnika Gradskog ureda za mlade, obrazovanje i sport. Bez konkretnog odgovora, lišeno emocija. Ekipa Poziva odgovore je zatražila uživo. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovor je prepustio pročelniku Luki Jurošu.

"Radi se o neprimjerenom i neprihvatljivom ponašanju radnika u dječjim vrtićima", poručio je, a na pitanje misli da je opomena pred otkaz dovoljna mjera za nekoga tko je djetetu zalijepio selotejp preko usta, nije imao konkretan odgovor. Rekao je da Grad kao osnivač nema nadležnost nad pedagoškim radom i pedagoškom dokumentacijom dječjih vrtića. Dodao je da nisu dobili ni pritužbe o manjku odgajateljica i njihovom prekovremenom radu u vrtićima.

Nemoć Grada ogleda se kroz sustav upravnog vijeća. Ono ima pet članova. Predsjednik koji je ujedno predstavnik osnivača i još dva člana vijeća su također predstavnici osnivača, u prijevodu, troje zastupa ideje grada. Jedan član predstavnik je odgojitelja i stručnih suradnika, peti član predstavnik je roditelja. Dakle, matematički su stvari jasne. Osnivač ima većinu i ono što treba reći, zanimljiva je jedna točka statuta koja kaže da Upravno vijeće odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića.

Što kažu u Ministarstvu obrazovanja?

Voditeljica službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva obrazovanja Tijana Vidović objasnila je nejasnoće. Kaže, Gradu ne treba njezino mišljenje kod davanja otkaza.

"Grad ima te ovlasti jer Upravno vijeće upravlja dječjim vrtićem i kao što ste već rekli, može dati otkaz ili zasnivati radni odnos i bez našeg mišljenja. Nekoliko puta je prosvjetna inspekcija izašla u ovaj vrtić i utvrdila da se Upravno vijeće treba malo bolje pripremati za sjednice vijeća i bolje provoditi propise i zakone koji su vezani za rani i predškolski odgoj", rekla je Vidović.

Dodala je da svaka odgajateljica prolazi provjeru, ali da postoji mogućnost i izvanrednog nadzora.

"Svaka odgojiteljica koja se zapošljava u dječjem vrtiću mora proći pregled na medicini rada i psihološko testiranje i to je obavezno svake dvije godine. Postoji mogućnost da na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće zatraži izvanredni pregled medicine rada ukoliko vide da se događa nešto sa odgojiteljicom i da je njena psihofizička i radna sposobnost narušena", dodala je.

"Stručna služba treba pratiti rad i pomagati odgojiteljima u provođenju odgojno obrazovnog rada. Pedagog u smislu provođenja aktivnosti, zdravstveni voditelj, pratitelj..." Gdje su oni bili, pitanje je za ravnateljicu vrtića. Ona je ta koja određuje i dogovara sa stručnom službom organizaciju rada, objasnila je Vidović.

Zakonski roditelji su bijesni i tvrde da informacije dobivaju na kapaljku, da zapravo s teškom odgodom od par mjeseci saznaju da im je netko zlostavljao dijete u skupinu, no za sve postoje pravila.

"Za vrijeme trajanja nadzora i prikupljanja informacija, roditeljima se ne mogu davati takve informacije dok nadzor ne završi. Jedino u slučaju kada je neko dijete ili zlostavljano ili je provedeno nasilje nad djetetom, u tom slučaju se te roditelje poziva i onda se s njima razgovara samo o njihovom djetetu. Mi smo već uputili i prosvjetnu inspekciju i agenciju za odgoj i obrazovanje u vrtić, tako da smo poduzeli sve iz naše nadležnosti, a Grad kao osnivač dječjeg vrtića mora poduzeti iz svoje nadležnosti, a to se tiče Upravnog vijeća, zaključila je Vidović.