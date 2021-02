Načelnik općine Milna na Braču, Frane Lozić, odlučan je u naumu da zaustavi nelegalne radnje pribavljanja lažnih građevinskih dozvola. Posao je vrijedan milijune eura. No, upravo zbog toga, redovno mu na mobitel pristižu prijetnje smrću.

Ovih dana stigla mu je najnovija prijetnja smrću. "Ako još jednom progovoriš, zakopat ćeš i sebe i dijete u crnu rupu." Na rubu suza, ali ustrajan da ga kriminalci neće ušutkati, pomoć je zatražio od nas. Ekipa kojoj je stao na put ne šali se, jer u pitanju je milijunski biznis koji je Frane Lozić, načelnik Milne na Braču raskrinkao.

Omogućavali su dobivanje građevinskih dozvola za top lokacije, prvi red do mora, na parcelama koje nikada nisu bile građevinske. Nakon onog famoznog zakona o legalizaciji, smislili su plan. Prvo će prikazati da je tamo bila nekretnina, a nije. Potom će je kao legalizirati pa onda srušiti. I voila, ishoditi takozvanu zamjensku građevinsku dozvolu za novu nekretninu. Cijena, zamišljate samo, tada leti u nebo. Za to je morala postojati uigrana ekipa, geodeti, arhitekti, osoba iz ureda za graditeljstvo.

Epidemiolog objašnjava na koji se način mogu izvući dodatne doze cjepiva iz bočice: "Sve ovisi o tri faktora"

Okončan EU summit o koroni, bilo je riječi i o COVID-putovnicama: "Moramo zadržati ograničenja, nove varijante virusa su dodatni izazov"

Odlučio je progovoriti unatoč prijetnjama. Jer načelnik Milne pomrsio je planove opasnim igračima. U pitanju je milijunski biznis. I dobro uigrana ekipa. Na otok Brač stižemo u rano poslijepodne na poziv načelnika općine Milna, Frane Lozića.

Dočekuje nas i odmah vodi da se i sami uvjerimo u ono što je otkrio i prijavio prošle godine, legalizaciju objekata koji ne postoje. A sve kako bi na parcelama, prvi red do mora na kraju omogućili dobivanje zamjenskih građevinskih dozvola - tamo gdje se po zakonu ne smije graditi. Cijena tada leti u nebo. Do uvale Joja u kojoj je izveden takav manevar, probijamo se poljskim putevima, kroz šumu.

''Sad ćete vidjeti zgradu od 800 kubika legaliziranu 2018. godine. Gdje je sad to zemljište gdje je legaliziran objekt? Ali ga ne vidite? Ja ga vidim. To vam je ona uvala, samo dno te uvale. I sad vidite tu zgradu na dva kata koja je u boji alepskog bora. To je ta zgrada'', govori Lozić.

Ironičan je, dakako. Nema na lokaciji nikakve zgrade. Nema ni tragova rušenja zgrade. A navodno je uklonjena 2018.

''A da je postojalo i legalizirano i onda zakonito srušio, onda bar ovi borovi tu ne bi bili jer je ovo gusta borova šuma'', objašnjava.

Odlazimo do druge lokacije. Uvala Smokvina.

''Ovdje nikada nije bila nijedna nekretnina. Ja prolazim tu, šetam, nikada nisam zapazila nijednu kuću'', rekla je Tea Tomas s otoka Brača.

Samo kamp-kućice, kaže, koje vidimo i sami. Dolazimo onda i na treću lokaciju u uvalu Špacamiža. Odmah smo ugledali ovo golemo zdanje. Kuća je to Željka Širića, nogometnog suca osuđenog za primanje mita. Izgrađena nezakonito u zaštićenoj vali, pa legalizirana. Kao i ova kućica. Između njih je, kaže nam načelnik, skupina ljudi iz naše priče nastojala prikazati kao da su postojali nelegalno izgrađeni objekti koji su legalizirani, a potom uklonjeni. Kao i u prethodna dva slučaja.

Detalji novih mjera koje stupaju na snagu u ponedjeljak: Doznajte kakva će pravila vrijediti za kafiće i restorane

Na vrata restorana zalijepio zabranu ulaska za - SDP. Oglasio se i Arsen Bauk: "Idem po kokice i gledat ću kako me premijer brani"

''Stvar je u tome što su te navodne zgrade legalizirane u zaštićenom ovom pojasu, gdje nema gradnje unutar sto metara od mora, ali inače nema gradnje, ovo nije građevinsko područje'', komentira Lozić.

Pokazuje nam to onda i na mapi u svojem općinskom uredu.

''Tri lokacije gdje smo prošli. Prva lokacija, tu. Ovo je poluotok. Druga lokacija ovdje i treća lokacija gdje su splitska vrata. Sve izvan građevinskih područja. Ovo crveno, to su turističke zone, žuto su stambene-mješovite zone, a ovo Z, zeleno. To je ono što ja pričam, tisuću metara od mora, onda imate sto metara od mora u kojem nema uopće nikakve gradnje, ne bi smjelo biti gradnje'', govori.

Ne bi smjelo, ali sada bi moglo doći do gradnje. Zato što su četiri građevinske parcele u uvali Špacamiža na kojima su izmislili da je postojao objekt, prodani tvrtki Eximium Dalmatia.

''Skoro 1,4 milijuna eura. Pa zamislite koliko vrijedi nekretnina, odnosno zamjenska građevinska dozvola na onim područjima gdje smo danas bili i vidjeli gdje je zakonom zabranjeno gradit'', kazao je gradonačelnik Milne.

A kako se do njih uopće došlo? Prvo bi se prikazalo da je nezakonito izgrađena zgrada postojala prije lipnja 2011. kako predviđa takozvani Zakon o legalizaciji. Onda bi se na temelju toga izradila snimka izvedenog stanja te zgrade u arhitektonskom uredu.

''On ovim dokumentom tvrdi da je tamo postojala zgrada. I crta još nekakve tlocrte, nacrte i ne znam što već'', komentira.

Ministrica Brnjac o planovima za nadolazeću turističku sezonu: ''Imali smo dobra iskustva, svakako bi mogla biti bolja od prethodne''

Imunolog o cijepljenju protiv korone: "Cjepivo nam daje individualnu zaštitu, ali i povećava kolektivnu imunost, što je važno za sprečavanje trećeg vala"

Zahtjeve su kod arhitekata podnosili razni ljudi. Nakon toga bi se otišlo u Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje u Supetru gdje bi se takva zgrada legalizirala. Potom srušila. Navodno - srušila.

''Ivan Kelam 21. svibnja podnosi zahtjev. Prijava početka radova na uklanjanju se donosi od strane ureda za graditeljstvo 22. svibnja. Mi odemo na teren, redari odu na teren snime ovo, snime šumu, nema ničega. Ovo je snimak 10.6.2019. godine, nije mogla biti u tih 20 dana srušena kuća i ovolika šuma da u 20 dana izraste'', rekao je Lozić.

I vrhunac vrhunca - takvo zemljište se de facto prodaje kao građevinsko i za njega se može ishodovati zamjenska građevinska dozvola. Pečat je i na uklanjanje građevine i na zamjensku građevinsku dozvolu stavila - nekadašnja voditeljica ureda za graditeljstvo u Supetru, Snežana Bralić. Nije nas htjela primiti. Poslali smo joj upit. Odgovor čekamo. Otišli smo onda do arhitekta koji je izrađivao snimke stanja nelegalnih zgrada.

- Jel to vaš projekt?

- Je, to je moja snimka.

- A jeste izašli na teren kad ste to radili?

- Nisam.

- Niste?

- Ne.

- A jel' bi trebali inače?

- Pa trebao bi, da, ali ovi su mi dostavili bili kao snimak. Mjere od kuće su mi dostavili, skicu po kojoj sam ja nacrtao ovo. Skicu s mjerama. I bio je geodetski snimak.

- Iz koje godine?

- Pa kad je to bilo, valjda 2018. Ne znam iz koje je godine snimak, ali ovo je rađeno 2018.

Godina koja je sve promijenila: Pogledajte što se sve dogodilo od nultog pacijenta do masovnog cijepljenja i novih sojeva korone

Čelni ljudi Crvenog križa u Topuskom o naplati 12 kuna članarine od potrebitih: "Mi bismo ljudima vratili i duplo od toga samo da nismo dospjeli u medije", "Čovjek radi i griješi"

On je, kaže nam, komunicirao s nekom tvrtkom i dvije osobe - Ivanom i Tonćijem Kelamom iako se na papirima kao podnositelj zahtjeva pojavljuje i poznati splitski odvjetnik Željko Ostoja.

- Što su oni vama rekli?

- A da treba legalizirat sve kuće izgrađene, da treba legalizirat.

- A jel' vi znate da prema karti nisu vidljive uopće?

- A ja vam kažem, bio je građevinski snimak. Geodetski snimak je bio napravljen i s ucrtanim kućama. A što je sporno? Nisu izgrađene?

- Postoje rješenja da nisu vidljive.

- Da nisu vidljive?

- Da.

- Kako je onda geodet napravio geodetski snimak i priložio još ortofoto?

- Pa to je pitanje, da, isto.

Zvali smo onda geodeta da ga pitamo koje je ortofoto snimke dostavio jer zgrade, prema rješenjima geodetske uprave koje imamo, nisu vidljive na karti iz 2011. godine, a ni one od prije. Nekretnina jednostavno nema. Nije nam se javio.

Do odvjetnika Ostoje smo došli nakon nekoliko dana potrage. Kazao nam je u telefonskom razgovoru da je s obitelji Kelam išao negdje na teren i da je vidio bio neke kućice. Ali ne zna gdje je to bilo. I ne zna što reći na rješenja geodetske uprave s kojima smo ga suočili. Ne bi li doznali više, odlazimo do Ivana Kelama koji potpisuje jedan od predanih zahtjeva u uredu arhitekta.

- Dobar dan, Ana Malbaša je s Nove TV. Jeste li vi gospodin Kelam?

- Jesam.

- Ja bi vas trebala vezano uz...

- Van. Amo. Amo van.

- Gospođa je rekla da možemo ući.

- Ajmo ostavi to, razbit ću ti to. Razbit ću ti to, rekao sam ti.

- Gospodine...

- Je*a ti Bog mater! Đubre jedno!

- Samo sam vas došla nešto pitat.

- Ništa me nećete pitat niti ću vam išta reći. Eno vam zakon, pa vidite zakon.

No, vidjeli smo mi ugovor u kojem su zemljišta u uvali Špacamiža prodana tvrtki Eximium Dalmatia. Potpisuje ga Tonći Kelam, član obitelji agresivnog čovjeka kojeg smo snimili. Do njega nismo uspjeli doći. Ali jesmo do građevinara Branka Bašića iz Otoka pored Sinja koji je, među ostalima, sudjelovao u ugovaranju, uz Kelamovu punomoć.

Ugostitelji jedva dočekali otvaranje terasa, ali postoji problem: ''Bojim se da bi u trećem mjesecu moglo ponovno zahladiti..."

Novi Crobarometar: Jesu li se afere odrazile na rejting HDZ-a, gdje je tu najjača oporbena stranka i što građani misle o radu Vlade? Bilježi se i jedan zanimljiv fenomen

- Imamo jedan ugovor u kojem vi stojite također s jedne strane, pa bi vas htjeli pitat nekoliko pitanja?

- Hoće li to nešto bit na televiziji?

- Tako je, radimo reportažu o tome. Poznajete li vi gospodina Kelama?

- Da.

- Jeste li vi sudjelovali s Kelamom u prodajama?

- Ne.

- Kako niste, kada imam ovdje ugovor.

Poklopio nam je. A onda smo otišli potražiti i vlasnike tvrtke Eximium Dalmatia. Zastupaju ih tri francuska državljanina. Na adresi je registrirano više tvrtki. I odvjetnički ured prokuristice tvrtke. Unutra ni žive duše. Sutradan nam je u telefonskom razgovoru objasnila da je tvrtka sada smještana na Hvaru, te da, osim iz medija, nije upoznata da na kupljenim zemljištima nije bilo zgrada. Legalizaciju nepostojećih građevina, njihovo uklanjanje i prodaju zemljišta spremnih za zamjensku gradnju u Milni, prijavio je načelnik Lozić i policiji. I onda su mu počele stizati prijeteće poruke.

''E Loziću, jeb**ti mater, ubit ću te, šta ti sebi umišljaš u glavu, imamo mi svugdje svoje ljude. Dolazila su mi pisma, prijeteća pisma i osmrtnice. Zadnja poruka je bila kao svjedočio ti ili ne svjedočio ti si sebi raku iskopao u crnoj zemlji'', govori Lozić.

Pokazuje nam cijelu tu primljenu SMS poruku.

''Jedanput još samo jednom progovori zakopat ćeš i dijete u crnoj rupi. Sebe si zakopao, raka te čeka, crvi te čekaju, svjedočio ili ne. Ostaje ti jedino da razborit budeš i spasiš dijete. Špansko malešnica 407 Ibler. Frendu boom u trenu."

Ta je poruka stigla u rano jutro krajem prošlog tjedna kada smo i mi odlučili raditi reportažu. 407 je broj hotelske sobe u kojoj je spavao u Zagrebu nekoliko dana prije nego što je poruka stigla. Sam Frane Lozić, dugogodišnji načelnik Milne iz SDP-a, prijavljivan je desetke puta za više od stotinu kaznenih djela.

Godina iz noćne more: Gdje smo danas, 365 dana od početka zaraze koja je već sada promijenila svijet?

Iako su cijepili više od 1,2 milijuna ljudi, sada bilježe nagli porast broja zaraženih: Krizni stožer objavio da razmišljaju o novom pooštravanju mjera

Teretilo ga se da je naložio gradnju zaobilaznice sjever bez građevinske dozvole, te da je dvostruko prodao češki kamp za što je 2014. osuđen na kaznu zatvora od dvije godine. Oba predmeta su pala na višoj sudskoj instanci. Splitski županijski sud ga je oslobodio za gradnju obilaznice ustvrdivši da je riječ o beznačajnom kaznenom djelu jer je građena u javnom interesu i naknadno su pribavljene sve dozvole. A Vrhovni sud je vratio na ponovno suđenje slučaj češkog kampa.

''Milijun puta sam razmišljao da odem. Ja sam priznao da sam pogriješio u građenju obilaznice bez građevinske dozvole i jer sam nesmotreno potpisao drugi kupoprodajni ugovor da spasim vrijednost nekretnine što je potvrdio vrhovni sud, onda. Nije lako kad ste pod dvije optužnice, nije se znao rasplet i kad se to sve skupa završi treba izaći na izbore. Idem ponovno kao kandidat SDP-a'', rekao je Frane Lozić, načelnik općine Milna.

Nevjerojatnim slučajem iz naše priče bave se i policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Od njih smo tek dobili odgovor kako su izvidi sukladno Zakonu o kaznenom postupku tajni i da nam ne mogu reći ništa više od toga.

No, uspjeli smo doznati iz tvrtke Eximium Dalmatia da su za kupoprodaju zemljišta uplaćena gotovo dva milijuna eura, da su papiri koje su pregledavali prije kupnje bili uredni, i da imaju dozvolu za gradnju na našoj predivnoj obali u zaštićenoj zoni. Hoće li i kada početi graditi tik uz more - to još ne znamo. Ali jedno nas itekako zabrinjava. Dan prije emitiranja ove reportaže, Frani Loziću stigla je nova prijeteća SMS poruka.

''Loziću, raka u crnoj Hrvatskoj zemlji te čeka. Komunjaro varaš se da si siguran. Nisi frendu na nišanu si. 715 Ibler Kačić Arena Jelačić ti frendu odluči. Okidač ili život.''

Ravnateljica doma u kojem je izgorjelo šestero umirovljenika: "Ne osjećam se krivom"

Kamera zabilježila trenutak potresa kod Dubrovnika: Bilo je kratko, ali jako

To je njegova ruta kretanja u Zagrebu. Prijavljeno je sve policiji. Do nas je došla informacija i da je Frani Loziću osigurana zaštita. A netom prije emitiranja javio nam se Tonći Kelam. Kazao nam je da je on bio u dobrom odnosu s načelnikom i da ga je Frane Lozić tražio jako veliku svotu novca i da mu je on nije htio dati. Lozić to sve demantira.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr