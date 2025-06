Počela je sezona kupanja u jezerima i rijekama. I kupači su svjesni na što treba pripaziti.

"Ne idemo sad u neku veliku dubinu, uvijek smo blizu obale i zasad nismo naišli na ništa opasno. Ali svakako gledamo da li bi situacija mogla biti opasna", izjavila je Franjka iz Zagreba.



"U svakom slučaju da ne uđeš vruć u vodu znači ohladit se prije toga malo, leći, osvježiti se, pošrpricat se prije ulaska u vodu i to je u principu to", kaže Mario iz Zagreba.



"Baš sad pričam s frendom kad ćemo ići na more, ali tu mi je nekako sigurnije, imam tu ove spasioce, ljudi su, ako mi se šta desi, uvijek će me lakše izvući", govori Ivana iz Zagreba.

Zato se preporučuje kupanje samo na uređenim kupalištima.



"Ljudi precijene svoje mogućnosti. Rijeke i jezera su dosta komplicirana. Brzina rijeke je dosta pogubna po tom pitanju. Odnese ih voda, plivaju uzvodno u toku što apsolutno sami odmah pogriješe jer ne znaju umjesto da se odmah pokušaju dovući do same obale. znači doplivati do same obale čim prije i najkraćim putem", upozorava Darko Gak, instruktor spašavanja i spasioc Crvenog križa Zagreb.

A koje su još opasnosti koje vrebaju, te kojih savjeta se držati pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Željke Škreblin.