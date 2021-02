Ugostiteljski objekti od ponedjeljka ponovno smiju raditi, ali samo na terasama. Evo kako bi trebala izgledati pravila gotovo tri mjeseca nakon zatvaranja.

Nakon tri mjeseca, ugostiteljski objekti od ponedjeljka ponovno smiju raditi, ali samo na terasama. Odluka se neće primijeniti u žarištima u Dubrovniku i okolici.

Svi detalji oko popuštanja mjera bit će predstavljeni u petak, no Jutarnji list donosi neslužbeno koja pravila očekuju kafiće i restorane.

Što se tiče udaljenosti među stolovima, ona će biti kao što je to bilo i prije, a to znači da stolovi moraju biti udaljeni tri metra kako bi se osigurao razmak među gostima za različitim stolovima od minimalno metar i pol. Dopušteno radno vrijeme je od 6 do 22 sata. Alkohol je dopušteno točiti, ali zabranit će se puštanje glazbe kako gosti ne bi glasno pričali te na taj način širili aerosol i povećavali mogućnost zaraze.

Terase moraju biti otvorene, odnosno ne smiju biti zatvorene staklom ili pleksiglasom. Gostima će se dopustiti odlazak u toalet, ali tada moraju staviti zaštitnu masku. Također maske moraju biti na licu cijelo vrijeme, osim kada gosti sjede za stolom. Broj gostiju za stolom neće se ograničavati, ali s obzirom na to da je nužan razmak, jasno je da neće biti moguće da se za stolovima okuplja veći broj ljudi.

Ova pravila ne vrijede za članove istog kućanstva, odnosno ako u restoran ili kafić dođe višečlana obitelj, oni ne moraju održavati razmak.

Neke županije već su najavile da će pričekati s otvaranjem terasa. Plan je Stožera u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je da se ne otvore ugostiteljski objekti u Konavlima, Dubrovniku i okolici, dok će se od toga vjerojatno izuzeti dijelovi županije koja ne bilježi porast broja, primjerice neretvanska dolina i Korčula. Još se čeka i zaključak Splitsko-dalmatinske županije koja također bilježi porast broja.