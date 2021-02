Da nam je netko prije godinu dana rekao da ćemo imati cjepivo protiv koronavirusa, rekli bismo da je preoptimističan, a danas već razgovaramo o viškovima cjepiva.

Cjepivo je tu, ali ga je premalo. Prvi izazov otkad se pojavio virus je bio što prije pronaći lijek, proći sva ispitivanja kako bi bio dostupan svima, potom je problem bio kojim redom cijepiti stanovnike, a problem je to i danas s obzirom da cijepivo diljem Europe stiže na kapaljku.

Profesor Zlatko Trobonjača prije godinu dana nije mogao ni zamisliti svijet kakav je danas zbog pandemije. "Mogu se sjetiti 1. veljače i otvaranja EPK u Rijeci, kada je Rijeka bila krcata ljudima i kada smo se družili, nitko tada nije mogao ni zamisliti da se nakon mjesec i pol nećemo moći družiti, putovati...nastupila je epidemija koja je ostavila traga i na pojedincima i kolektivno. Mnogi ljudi pate i ekonomski i socijalno, neki zdravstveno", rekao je Trobonjača.

Ističe važnost cjepiva i cijepljenja. "Cjepivo nam daje individualnu zaštitu, da se ne razbolimo, ali i povećava kolektivnu imunost, što je važno za sprječavanje, novog, trećeg vala pandemije. Opasnost od trećeg vala uzrokuje i pojavu novih sojeva virusa, koji su visokozarazni. Oni se puno brže šire", kaže.

Smatra kako se osoba nakon primitka dvije doze cjepiva neće ponovo zaraziti i oboljeti, no to ipak nije posve isključeno.

"To je ono što građane najviše interesira. Na to je jednoznačno nemoguće odgovoriti. No, najvjerojatnije se nećete razboljeti. Ipak postoji mogućnost od pet do deset posto slučajeva. Pogotovo u situaciji kada dolaze ovi novi sojevi virusa.

Važno je da se čovjek u tom slučaju neće razboljeti od teškog oblika bolesti ili bolesti koja će rezultirati smrtnim ishodom, a to je ono što je najvažnije. Raspravlja se o postotku zaštite pojedinih cjepiva, no to nije važno. Valja se cijepiti s bilo kojim cjepivom. Ono će nas spasiti od težeg oblika bolesti i spriječava smrtnost", izjavio je profesor.

