U strašnom napadu u Bjelovaru starija žena ozlijeđena je u napadu dvaju belgijskih ovčara.

Zbog teških tjelesnih ozljeda odmah je prevezena u Opću bolnicu Bjelovar zbog mogućnosti infekcije, no rane su brzo sanirane.

To nije prvi slučaj da su ti psi nekog napali. Do sada se, kažu susjedi, radilo o napadima na druge životinje, no to nije bilo dovoljno upozorenje za vlasnike.

Napad pasa u Bjelovaru - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Mi smo ih par puta opominjali, susjedu su razderali mačku, praktički sve mačke u ulici su poklali. Opominjali smo ih da stavljaju brnjice. Možda su ih imali par puta, ovaj ostatak su šetali normalno. Prije par mjeseci su razderali susjedovog psa, a nitko nije reagirao, da smo reagirali, vjerojatno se to ne bi dogodilo", rekla je Anita.

Sabina Foto: DNEVNIK.hr

Napad pasa u Bjelovaru - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Bojiš se za djecu, ne samo za životinje druge, obično se bojiš za djecu i vlastiti život", rekla je Sabina.