Crveni križ u petak počinje s s isplatama novčanih donacija koje je prikupio za potresom pogođene stanovnike Banovine. U Topuskom pak apsurdna situacija. Ravnatelj tamošnjeg Crvenog križa od ljudi koji su došli tražiti pomoć prvo je tražio da plate 12 kuna članarine. Danas priznaje da to ipak nije bilo u duhu humanitarnog rada.

Apsurdna situacija u Topuskom. Ravnatelj tamošnjeg Crvenog križa od ljudi koji su došli tražiti pomoć prvo je tražio da plate članarinu kako bi tek onda mogli dobiti humanitarnu pomoć po koju su stigli.

Ovakvim potezom ravnatelja šokirani su u sjedištu Nacionalnog društva Crvenog križa. Izvršni predsjednik Robert Markt odmah je zatražio da ravnatelj podnese neopozivu ostavku, što je on pak odbio.

O tome smo pričali sa samim ravnateljem Željkom Rukavinom, te s Nikolom Abramovićem, predsjednikom Odbora Općinskog društva Crvenog križa Topusko.

"Možda to nije bilo primjereno da to radimo. Članarinu prikupljamo svake godine u ovo vrijeme. U tih dva tri dana, koliko smo dijelili robu, to su velike količine odjeće, od 120 ljudi koji su došli, 45 njih je platilo članarinu. Znači da nisu svi platili članarinu, niti smo mi ikoga primorali na to.

Točno je da to nije bilo u duhu humanitarnog rada, ali ovdje nije bila pomoć djeljena samo sirotinji i ljudima koji su na socijali, tu su dolazili i ljudi koji nisu bili u potrebi. To su velike količine odjeće i na neki način smo se toga i morali riješiti. Znači da smo prikupljali tih 12 kuna članarine", kazao je Rukavina.

Vratit će im 12 kuna...

Napominje kako bi onima koji su dali 12 kuna, sada njih i vratili. "Ma, mi bi im vratili i duplo više samo da nismo dospjeli u medije. Mi smo 10 godina najbolji po dobrovoljnom davanju krvi. 15 godina vozimo ljude na dijalizu....", kazao je ravnatelj nabrajajući uspjehe lokalnog Crvenog križa.

Iako je izvršni predsjednik Robert Markt tražio njegovu ostavku, Rukavina poručuje da ne odlučuje on o tome. "Što se tiče ostavke, na žalost ja o tome ne odlučujem, već moj Odbor. To što sam napravio sigurno nije moralno, jer nije bilo vrijeme prikupljanja članarine. Ali da ljudi ne bi mislili da je to veliki novac, mi godišnje prikupimo nekih 500, 600 kuna od te članarine. Mi smo malo mjesto. To nisu milijuni, već mizerna sredstva", kazao je ravnatelj.

O sudbini ravnatelja, odlučivat će Odbor. Nikola Abramović, predsjednik Odbora Općinskog društva Crvenog križa Topusko kaže kako Rukavina savjesno radi svoj posao.

"On svoj posao godinama radi savjesno...ako je tih 12 kuna toliki problem...onda ćemo nekako i to namiriti, ali neke stvari moramo priznati. Čovjek radi i griješi. S Božje strane je nekome i oprostiti", rekao je Abramović.

Nije mogao reći je li postupak Rukavine za ostavku. "Teško je o tome večeras nešto reći. Mi ćemo se sastati, raspravljat ćemo o tome. To će vrlo brzo biti za stolom. Danas smo tek saznali što se dogodilo. Žao nam je zbog toga. To nam je velika pouka", kazao je.

