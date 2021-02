Intervju s načelnikom Višnjana jedan je od onih za rubriku vjerovali ili ne. Njegove smo izjave preslušavali nekoliko puta, ne vjerujući vlastitim ušima. Mrtav hladan u kameru priznaje da krši zakon, da radi na razvoju - pazite sad: vlastite obitelji!

Građane male istarske općine Višnjan uznemirio je prijedlog novog prostornog plana. Njime bi naime profitirao - taj načelnik i njegova rodbina. Njihova bi zemljišta trebala postati građevinska.

Riječ je o 16.500 četvornih metara. Pusta zemljišta koja načelnik uopće nije imao u imovinskoj kartici, kaže nije to smatrao važnim?! Tolušić i Kuščević i Žalac i Marić - pa svi su bivši baš zbog imovinske kartice. Nije se stigao tim baviti, jer imao je briga oko biznisa, priznao nam je. Ali, ni to nije smio. Pa i to je protuzakonito. Trebao je prenijeti upravljačka prava. Ali, eto, nije. Ima još. Prošle je godine, potrošio 100. 000 kuna na reprezentaciju.

Kaže, što vas briga: Ja jedem sedam puta na dan. A poklanja partnerima knjigu koju općina kupuje od njegove firme. Pa ni to se ne smije. A tek njegova direktorica dviju općinskih tvrtki - ujedno je i direktorica inozemnih tvrtki koje od općine kupuju zemlju. Gdje ih mi više nalazim?

"Jedan dobije sve, drugi ništa"

Načelnik je izložio prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana. Koja će zemljišta postati građevinska, a koja više neće stvorilo je uzavrelu atmosferu u 56 sela koliko općina ima. ''Bunimo se, jer jedan dobije sve, drugi ne dobije ništa'', kazao je Bruno Koraca. Viktorija Antolović, kaže kako je ''njima i susjedu pored izmjenjeno iz građevnog u zeleno.''

Neki na svojim česticama neće moći graditi ništa jer su postale zelene, a neki će pak moći graditi ili prodavati po puno većoj cijeni. Neki uopće nisu ni ušli u plan. Govore nam ,nepravedno se dijelilo.

Ono što je najviše uzbudilo građane je činjenica da načelnik sebi i svojoj obitelji urbanizira 16 tisuća i 500 kvadrata diljem općine. ''Ja to nisam činio da bi profitirao nego sam činio da bi išao u onom pogledu razvoja vlastite obitelji'', izjavio je Angelo Mattich, načelnik općine Višnjan.

Vlasnik zemljišta u Gametićima kaže kako on puno obećava, priča bajke i planove. ''Znate, ljudi s određenom inteligencijom se love za to, vjeruju u to, a ne vide njegovu imovinsku karticu'', kaže.

Ne vide jer je do prije nekoliko dana nije ni bilo. Odnosno jest, ali bez upisanog ijednog kvadrata imovine- zemljišta. Samim načelnikovim prijedlogom izmjene prostornog plana otkrilo se kako u njegovoj imovinskoj kartici nedostaju stranice popisa zemljišta.

Angelo Mattich dodaje kako je on domorodac, da su njegovi pokojni roditelji bili zemljoradnici i te da he 30 hektara zemlje od njih naslijedio, zajedno sa svoje dvije sestre. ''Ja nisam kriv što sam rođen u Višnjanu, nisam kriv što sam nešto nasljedio'', istaknuo je Mattich. Nije načelnik samo nasljedio, već je i kupovao tijekom godina. Dobio je na izborima 2005., 2009. i 2017. godine. Dakle treći mu je mandat. A o kvadratima ni slova.

Oduzimanje da bi sebi urbanizorao

''Nisam smatrao toliko važnim da bi trebao toliko povesti računa o tome'', dodaje Mattich. To je stupanjem na dužnost zakonska obveza. I zato su građani ljutiti, još više ih ljuti što predlaže oduzimanje građevinskog zemljišta pojedincima da bi sebi urbanizirao.

''Slučajno smo saznali da čestice na koje se prebacuju u urbanizaciju iz poslovne zone Gambetići u poslovnu zonu Milanezi su u vlasništvu aktualnog načelnika općine Višnjan, Angela Matticha'', kazao je izvor. Razlog pretvaranja njihovih čestica u negrađevinsku u općini su naveli imovinsko pravne odnose. Ali razlog ne stoji jer su vlasništvo jedan kroz jedan. Kaže, nema logike.

''Možda je to slučajno, ali očito da tu nema slučajnosti kad su baš njegove čestice postale građevinske'', dodaje izvor. Čestice su to koje je načelnik kupio 2010. godine za euro po kvadratu. Kupio je 22 tisuće kvadrata.

Mattich kaže kako tada nije znao da će biti načelnik općine 2021. godine kada će se mijenati prostorni plan. ''Zapravo ja sam stvorio poslovnu zonu i uvijek kad čovjek nešto stvara, sigurno da sagleda stvari bitno šire'', istaknuo je. Poslovnu zonu stvorio je i uklesao se u kamen temeljac 2009. godine. A ovom urbanizacijom građevinsko bi baš na tom dijelu trebalo postati 6 tisuća kvadrata.

Mattich tvrdi kako nije kupio u poduzetničkoj zoni, već izvan nje. Ali, kaže da ''možda'' sada ulazi u poduzetničku. ''Naslonjena je, ali nije ovo konačno. Kad bude konačno onda ćemo moći reći tako je. Sad je to samo prijedlog, a dok je nešto prijedlog... znate prijedlog se može promijeniti'', pojasnio je Mattich.

"Slučaj bez presedana"

Građanima pak nije jasno zašto se urbanizira još kvadrata oko te nove poslovne zone, kada već postojeće još nije do kraja ni izgrađeno ni u najmu ni prodano. ''Samim time, načelnik bi ovom urbanizacijom to zemljište valorizirao između 35 i 40 eura po kvadratu, od startnih jedan euro i osobno smatram da je to slučaj bez presedana u Istri, vjerujem i šire gdje se povlaštenim informacijama stvara bitna i znatna imovinska korist za jednog čovjeka koji bi trebao raditi za javni interes, da ne govorim da se to sve radi na način da se nekom mještaninu uzme dio građevinskih kvadrata i preseli na zonu'', istaknula je Ana Černjul, općinska vijećnica IDS-a.

Prostorni plan također predlaže i novu zaštićenu zelenu zonu u Višnjanu. U prijedlogu je nacrtana tako da prelazi preko Viktorijnog građevinskog zemljišta pa i trećine bazena. ''Samo naš dio, samo onaj dio koji smo mi kupili je postao zeleni, a ono što je općinsko ostalo je građevinsko'', kazala je Viktorija Antolović iz Višnjana.

Da stvar bude apsurdnija, njezino građevinsko zemljište, koje to više neće biti, je kupila od općine. Antolović kaže kako se zna da je to namjerno. ''Načelnik nam je najavio da će to napraviti čim se vratio i vidio je da smo mi kupili od vlasti dok njega nije bilo, on je najavio da će si česticu vratiti. To je jedan od pokušaja da si ju vrati, odnosno da nas onemogući da bilo što s njom radimo'', pojasnila je Antolović.



Njezinom susjedu je pak gotovo cijela parcela postala zelena zona, osim jednog malog dijela gdje se nalazi stara građevina - baraka. ''Tu sam si mislio sagraditi i riješiti životno pitanje, ali međutim s ovom izmjenom i dopunom plana to mi je onemogućeno'', istaknuo je Toni Pol.

Pa tako on neće moći graditi, ali jedna općinska zaposlenica hoće, stoji u prijedlogu. I to na parceli koja se vodi pod šumu. Zaposlenica je to koja radi u općini i direktorica je u čak tri općinske tvrtke - tvrtki za komunalnu infrastrukturu, tvrtki za javnu vodoopskrbu te u razvojnoj agenciji za upravljanje poslovnim zonama i privlačenje investicija. Kako se odvijaju investicije u općini, posebna je priča.

Tvrtke registrirana na adresu direktorice

''Nama je na Vijeću dan prijedlog da investitori žele kupiti zemljište u Kolumberi. Mi smo izglasali prodaju u dobroj namjeri. I nakon toga je načelnik proveo natječaj i odabrao talijansku firmu kao najpovoljnijeg ponuditelja'', pojasnila je Černjul. U sudskom registru stoji kako je talijanska tvrtka registrirana na adresu u Višnjanu - i to baš na kućnu adresu općinske zaposlenice direktorice općinskih poduzeća.

Ta talijanska tvrtka kada se javljala na javni natječaj, je bila registrirana na njenu kućnu adresu. ''Taj podatak nisam zamjetio. Jeste vi to sigurni'', upitao je Mattich.

Možda to nije zamijetio, ali morao je zamijetiti jedan nevjerojatan niz podataka. Javni natječaj za prodaju općinskog zemljišta je bio u siječnju 2019. godine, odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u veljači. Uvidom u sudski registar ta talijanska tvrtka osnovana je tek u ožujku. Pa kako se onda javila na natječaj? Možda je zato kupoprodajni ugovor sklopljen tek u travnju. I tu nije kraj.

Černjul ističe kako se nakon toga direktorica pojavljuje kao vlasnica i kao direktorica tog poduzeća.

Načelnik nam je dao broj ureda jer zaposlenica općine i direktorica triju općinskih tvrtki - nema službeni mobitel. Dobili smo je na telefon, ali ne želi davati izjave.

Nije to jedini slučaj gdje direktorica općinske tvrtke za privlačenje investicija postaje direktorica privatne strane tvrtke, nakon što tvrtka kupi zemljište na javnom natječaju. ''Moj posao je završio kad je prešlo vlasništvo iz općine Višnjan na fizičku ili pravnu osobu'', kazao je Mattich i dodao kako ne zalazi u privatne stvari svojih zaposlenika. ''Gledajte ja to pravo nemam niti mi moj moral dopušta da pitam nekoga tko što radi popodne, što je moja tajnica kuhala jučer suprugu."

Ali ovdje se radi o općinskim zemljištima, zaposlenici koja je plaćena novcem građana. ''Imam dovoljno svojih briga unutar općine, imam dovoljno briga unutar svoje privatne firme, imam dovoljno briga oko odgoja svoje dvoje djece, to mi je prioritet, a provjeravati tko što radi popodne, je li netko direktor ili nije direktor, u to se ne petljam'', istaknuo je Mattich.

A po zakonu bi trebao skinuti jednu od tih briga. Naime, kao javni dužnosnik ne smije obavljati druge poslove. Odnosno - upravljačka prava trebao bi prenijeti na nekog drugog za vrijeme mandata. ''Ja imam svoj obrt, to nije navedeno, ali postoji'', izjavio je Mattich te se složio da bi kao javni dužnosnik to trebao prenijeti. ''Gledajte, ako sam rekao da se nisam posvetio tome dovoljno dobro. Kad sam upozoren, da to riješim, ja sam...'', zaustio je i dodao na opasku da mu je treći mandat: ''Pa gledajte, svačega ima'', zaključio je Mattich pognute glave.

Vlasnik je jedne tvrtke u likvidaciji, jedne aktivne i direktor u jednostavnom trgovačkom društvu koji nosi naziv njegove liste. Načelnik općine Višnjan kaže kako figurira kao uprava jer su mu njegovi kolege rekli. Na upit kako to može, ako je to sukob interesa, odgovorio je da se to ''vuče iz 2013. godine''. Je li se trebao izmaknuti po zakonu nakon dobivenih izbora, jer je sukob interesa, ponavljao je: ''Po zakonu da. Po zakonu da. Po zakonu da'' i kroz smješak dodao: ''A očito nisam.''

Jede sedam puta na dan?

Ista ta tvrtka, objasnio nam je, osnovana je jer je s prijateljima osmislio monografiju Višnjana kada nije bio načelnik, a sada kad opet je - općina kupuje primjerke od nje i daruje kao poklon. Dio je to stavki u proračunu. ''Na moje pitanje vezano za proračun kako je moguće da stavka reprezentacije prelazi sto tisuća kuna, u vrijeme kada nema domjenaka, ni službenih posjeta gdje su restorani zatvoreni a nema ni hrane, načelnik mi je odgovorio da on jede sedam puta na dan. I da se to mene ne tiče'', pojasnila je Ana Černjul.

Ali tiče se svih građana kao što se tiče i prostorni plan. Građani ulažu žalbe. Načelnik tvrdi - ako je bilo pogrešaka da se daju ispraviti. Od 409 zahtjeva za urbanizaciju prihvaćeno ih je 164. Među njima ima i političkih oponenata čiji viječnici sjede u vijeću, ali i vijećnika aktualnog načelnika.

''Ja vjerujte, mi nisam nikome ništa uzimao ni kratio'', istaknuo je Mattich i rekao kako nije radio statistiku oko njegove prednosti kvadrature građevinskih zemljišta s kojima je u prednosti, kaže kako ''nije radio statistiku od toga, ali da smo ga sad zaintrigirali da naprave statistiku toga, čisto zbog njegovih građana da vide koliko je tko dobio pa nek si građani prebrajaju koji su što dobili, znate.''

Tvrdi sve je radio transprentno i po kriterijima izgrađenosti i broja stanovnika. Ne planira prodavati svoja zemljišta nakon urbanizacije, ne podržava mešetarenje, kaže. Napravio nam je prezentaciju prostornog plana, doveo svog snimatelja i također snimao intervju dok su sa strane sjedila dva, kako nam je rekao, prijatelja koji prate njegove prezentacije. Tek kasnije smo doznali kako su to bili - odvjetnici.

