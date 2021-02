Dolazila su mu prijeteća pisma i osmrtnice, a jučer poslijepodne stigla mu je najnovija poruka: "Jedanput još samo jednom progovori zakopat ćeš i dijete u crnoj rupi. Sebe si zakopao, raka te čeka, crvi te čekaju, svjedočio ili ne. Ostaje ti jedino da razborit budeš i spasiš dijete".

Načelnik Općine Milna na otoku Braču, Frane Lozić, ovakve prijetnje ne prestaje dobivati otkako je policiji prijavio nezakonitosti u legalizaciji objekata koji – ne postoje.

A dobro uhodani biznis uigrane ekipe ide ovako, objasnio je Lozić ekipi Provjerenog. Prvo se prikaže da je na zemljištu, prvi red uz more, u zoni gdje je zakonom zabranjena gradnja, postojala nekretnina prije takozvanog Zakona o legalizaciji.

Onda se nekretnina legalizira i prikaže kao da je uklonjena. Sve to kako bi se zemljište, u predivnim uvalama, moglo prodati kao građevinsko i to za velike novce. No, da bi se takvo što dogodilo, više osoba, stručnjaka, mora dati svoj pečat: geodeti, arhitekti, osoba iz Ureda za graditeljstvo u Supetru...

Ekipa Provjerenog stiže na Brač u uvalu Joja, gdje je upravo jedno takvo zemljište. Umjesto tragova srušene nekretnine, gusta borova šuma. U drugoj uvali, Smokvina, samo su kamp kućice, a lokalci tvrde – tu kuća nikada nije ni postojala.

Treća lokacija, uvala Spacamiža koja gleda ravno na Hvar, golemo zdanje. Kuća je to Željka Širića, nogometnog suca osuđenog za primanje mita.

Više takvih zemljišta u istoj uvali je za čak dva milijuna eura kupila tvrtka čiji su vlasnici stranci, i ishodovala zamjensku građevinsku dozvolu pa gradnja u zaštićenoj zoni može krenuti svakoga trena. Na jednom od zahtjeva za legalizacijom stoji ime stanovitog Ivana Kelame, do kojeg je došla ekipa Provjerenog.

No, umjesto razgovora, dobili su od Kelame ovakvu dobrodošlicu: "Van. Amo. Amo van. Ajmo ostavi to, razbit ću ti to. Je*a ti Bog mater! Đubre jedno!".

Tko je čovjek kojeg je razbjesnio dolazak novinara, ali i drugi čija se imena spominju u dokumentima, pogledajte u večerašnjoj emisiji na Novoj TV.

