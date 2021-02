Hrvatsko epidemiološko društvo dosjetilo se kako izvući još 300 tisuća doza od ''viška cjepiva''. Upit su poslali HZJZ-u te se nadaju pozitivnom odgovoru.

Koliko doza cjepiva ima u bočici cjepiva? I jesu li Hrvati mađioničari, kad unatoč preporuci proizvođača, uspiju izvući dozu viška? Epidemiolozi tvrde da je to moguće, a s obzirom na količine cjepiva, od tog viška mogli bismo dobiti još 300 tisuća doza.

''Znači, ova je finija, kraćeg je fija, promjera, u odnosu na ovu. A ova je također, kao što vidite, kraća u odnosu na ovu. A i razlika je u samoj šprici'', objasnio je Alan Medić, glavni epidemiolog HZJZ-a iz Zadra, razlike između medicinskih injekcija.

Odnosno, u njihovoj finoći. I u tome, kaže zadarski epidemiolog, između ostaloga, leži ključ doze viška u bočici. Jer po njemu, dobivanje "da se ne baci" doze, ovisi o tri faktora.

''Ovisi o šprici koju koristite, ovisi o dužini igle koju koristite i ovisi naravno o čovjeku koji vrši rekonstrukciju, odnosno navlačenje cjepiva, jer morate priznati, nismo svi jednako spretni'', objasnio je Alan Medić, glavni epidemiolog HZJZ-a, Zadar.

Pa spretnije i iskusnije ruke, tvrdi, iz pojedine bočice mogu izvući dozu više od predviđenog.

''I zato je moguće da zaista da neko od cjepitelja i ja sam, osobno, kad nekad navlačim, zavisi od trenutka do trenutka, nekad vam pobigne kapljica ili ne, ali nekad navučem 10, a nekad navučem jedanaestu dozu'', komentira Alan Medić, glavni epidemiolog HZJZ-a, Zadar.

Uz cjepivo, dodaje, dolaze i adekvatne šprice. Ali, i tu postoji ali.

''Recimo sa ovakvom iglom kad izvlačite, vi ne možete izvući niti pet doza Pfizerovog cjepiva, dok je ono predviđeno za šest doza, a ako izvlačite s ovom iglom i ako ste dobro umješni, možete izvući i sedam doza'', govori Alan Medić.

Iako proizvođači imaju jasne upute, i za primjenu i za doze. Pfizerovo cjepivo, primjerice, prvo se otopi. Potom se sadržaj svake bočice razrijedi s jedno cijelo 8 mililitara fiziološke otopine. I dobije se ukupno 2 cijela 25 ml za ubrizgavanje. Dovoljno za šest doza.

Odnosno, u bočici je, kaže struka, uvijek nešto više cjepiva. Baš zbog toga što se dio cjepiva dok dođe do ramena pacijenta, izgubi na stjenkama igala i u špricama. No, pacijent zbog toga ne dobije manju količinu od propisane doze. A što kad se iz Pfizerove bočice izvuče i sedma? Odnosno, iz bočice cjepiva AstraZeneca i jedanaesta doza?

''Kad bismo te viškove koristili na svu količinu cjepiva koja bi stigla u Hrvatsku, dobili bi otprilike skoro 300 tisuća doza što nije zanemarujuća količina'', govori Medić.

Zato je, kaže, Hrvatsko epidemiološko društvo uputilo prijedlog Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo o korištenju tih doza. Jer, trenutačno, liječnici dozu viška ne bi smjeli davati pacijentima.

''Ono što kažu svi koji cijepe, sestre koje navlače cjepivo, doktori kažu da u svakoj bočici ostane nešto cjepiva, u pravilu to nije puna doza, ali to je neka određena količina cjepiva. I to se cjepivo, naravno, mora baciti'', Ante Ivančić, ravnatelj Istarskih domova zdravlja.

Jer cjepivo se, kaže, naručuje po dozama. Pa cjepivo viška liječnici nemaju gdje ni upisati.

