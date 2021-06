Ivoševića je u obiteljskom domu posjetila Ana Malbaša, a on joj je otkrio šokantne detalje iz svojeg djetinjstva. Tukli su ga i vrijeđali samo zato što mu je otac, inače poznati splitski glumac, srpskog podrijetla. Stoga još i više čudi njegov antisemitski ispad. Iako se zbog svojih izjava ispričao, stručnjaci tvrde - stigma istih pratit će ga i dalje, kao i Puljka. Kako će tek funkcionirati suradnja profesora fizike i znanstvenika s jedne i nekadašnjeg aktivista s druge strane, tek treba vidjeti.

Jedan je pjevao ustaške pjesme, drugi vrijeđao Židove, a danas vode drugi po veličini grad u zemlji. Riječ je naravno o Ivici Puljku i Bojanu Ivoševiću. I premda su njihovi katastrofalni potezi bili prije više godina, kompromitirajuće snimke i prepiske pojavile su se netom prije izbora. Unatoč tome, obojica su doživjela trijumf u Splitu.

Djetinjstvo Bojana Ivoševića nije bilo nimalo lako.

''Malo je teško to djetetu procesuirati, 13 godina, da ti nisi ništa kriv, ali osjećaš neku mržnju'', govori Bojan Ivošević.

I to onu zbog podrijetla njegova oca.

''Najgore je to što po neki put ti ne možeš zaštiti svoje dijete, kad je klinac, a ne možeš mu ni objasnit o čemu se tu radi'', objašnjava otac Bojana Ivoševića, Nikola Ivošević.

Komentar na društvenim mrežama

Stoga su njegove riječi mržnje, a protiv njih se borio, kaže, cijeli život - tako snažno odjeknule!

''Slušaj momčino još jednom probaj aludirat da je itko od mojih počinija neki zločin. Jedini zločin unutar mog obiteljskog stabla će bit onaj koji ću ja počinit nad tobom. Malo se raspitaj koga ideš prozivat pi*ko prije nego nešto ovako napišeš jer ja i moji već generacijama smo bili na braniku slobode i malog čovika. Dabog da ti dica odrasla u Gazi da ti mater je*em, od koga si ti bolji, vi ste toliko bolji da ste državu dobili kemčanjem i lobiranjem. Za vas su Romi gospoda, a Kurdi božji narod s obzirom na karakter i borbu koju vode. Evo radi ovoga ljudi imaju negativne emocije prema Židovima iako i osobno poznajem poštenih i dobrih Židova, ali baš radi odovag, kao što je prosječni Hrvat seljačina i ustaša, tako je prosječni Židov umišljeni nacist. Šta više ovakvih komentara doživim potpuno mi je jasno zašto se Hitler okomija baš na Židove, slično sa sličnim ne može ništa nova'', napisao je Ivošević na društvenim mrežama. Komentar je upućen jednom Židovu. Nakon što smo ga objavili proteklog tjedna, uzdrmao je politički svijet. Šokirao građane Hrvatske.

Vice Mihanović HDZ-ov kandidat na izborima za gradonačelnika Splita, na ovu je objavu rekao da ''normalan čovjek to ne može napisati'', dok je premijer Andrej Plenković poručio da je to sramota te da bi se Ivošević ''odmah trebao povući i zaboraviti da se ikad pomislio baviti politikom".

Prijetnje smrću i pravdanje Hitlerovih zločina, dogodilo se 2017. godine u jednoj raspravi na Facebooku o stanju u Izraelu. Poruke nam je pokazao Roni Robert Brandl.

''On je za mene bio primjer ljevičarskog aktivista koji je zapravo antisemit. Mislim da netko tko na taj način komunicira u javnosti s hrvatskim građanima, ne može biti u javnom životu u Hrvatskoj'', komentirao Brandl.

Bojan Ivošević nam je prvo tvrdio da je sve fake news, a onda se ipak na naše inzistiranje sjetio rasprave.

''Neprimjeren komentar, sramota me, jednostavno rečen u afektu u jednoj internet raspravi gdje je jedan gospodin mene i cijeli hrvatski narod okarakterizirao kao ustaše koji su klali Židove'', objasnio je Ivošević.

Djevojka na čijem se profilu vodila rasprava tvrdi da je Brandl to govorio. ''Pisao je kako su Hrvati ustaše i seljačine, kako su odgovorni za genocid'', izjavila je Hana Lilić Prodanović.

Roni Robert Brandl je to negirao. Rekao nam je da je komentirao da su ustaše počinili zločine nad Židovima, ali da nije kazao kako su svi Hrvati ustaše. Lilić Prodanović kaže da ništa ne može opravdati Ivoševića, ali nakon komentara ona je objavu obrisala jer je vidjela da je ''otišlo u totalno krivom smjeru''. Kako je cijela Facebook rasprava izbrisana, a sačuvani samo neki komentari, sve ostaje na tvrdnjama kako je došlo do Ivoševićevih antisemitskih komentara.

''Prije svega ne postoji opravdanje za takav istup bez obzira što se Bojan ispričao. Mislim da će ga ta stigma jako puno pratiti u budućnosti, da će oporba puno puta to u budućnosti izvući da će ga se s time pokušat kompromitirat. Međutim, što je bitno za naglasiti, Bojan Ivošević sigurno nije antisemit, sigurno nije desničar i sigurno nije nacionalist. Bojan Ivošević je čovjek koji je najmanje deset ili dvanaest godina u aktivizmu i jednostavno njegov temperament je takav ako bismo to mogli reći kolokvijalno, graniči sa uličarskim rječnikom gdje je on sada igrom slučaja ušao u nekakvu mainstream politiku'', komentirao je Juraj Filipović, novinar Večernjeg lista.

Bojanov otac, Nikola Ivošević, rekao je da ga je jako pogodilo ono što je izašlo u javnost.

''Kako bi ga se odrekao da je to njegov stvarni stav'', govori. Ponajviše, kako kaže, jer su cijeli život i oni na svojoj koži osjećali što znači biti drugačiji.

''Nikome ništa ne zamjeram, bilo je ružnih stvari, pa šta, desi se ne samo zbog ovog razloga desi se zbog bilo kakvih razloga'', govori otac.

Nerado sjećanje na prošlost

Bilo je tu svega - od ruganja do udaranja, a nastavilo se i kasnije.

''Vi znate, jedan protukandidat je takve epitete koristio, to je prvo bilo čedo, četnik, itd. Mrš iz Hrvatske! Šta se ti uopće javljaš, tko si ti da kao Srbin uopće pričaš o Hrvatskoj'', navodi Bojan Ivošević.

Ali bilo je i fizičkih okršaja. Osobito u tinejdžerskoj dobi.

''Nekad bi napad znao izbjeći, nekad bi dobio po nosu, nekad bi netko drugi dobio po nosu jer bi se ja uspio obraniti. Ja sam bio zbunjen. Uopće ti nije jasno di je problem. Otac ti nije bija u ratu, nije uzea pušku, nije jurišao na Hrvatsku, humanitarno je djelovao. Majčina strana - gotovo svi odreda su bili u hrvatskoj vojsci. Dva rođaka su poginula. Jedan i dan danas nije skinuo uniformu. Nakon cijelog rata otišao je u Afganistan'', objašnjava Bojan Ivošević.

Institucije su, kaže, slabo reagirale pa je naučio braniti se sam, kako zna i umije!

''Nisam se ugasio, povukao, pobjegao, nego sam imao kičmu i đonom išao na đon. Oni moji stavovi o nekakvim raspravama kada ja vraćam đonom na đon vjerujem da su najviše posljedica toga'', govori Bojan.

Zbog svega što mu se događalo, Ivošević je odlučio ne deklarirati se po nacionalnoj osnovi.

''Ja sam miješanog podrijetla, osobno sam se osjećao kao Hrvat dok mi oni nisu objasnili da se ja tako ne bi trebao osjećati. Ja sam se do popisa 2011. izjašnjavao kao Hrvat. Tad sam odustao jer iako sam ja odgojen kao građanin Republike Hrvatske, ovo mi je jedina zemlja koju imam i u kojoj živim cijeli život, osjetio sam da određeni ljudi koji su odlučili privatizirati hrvatstvo me ne smatraju Hrvatom, ja sam rekao nema potrebe da se ja na silu deklariram'', rekao je.

''Ne nasljeđuješ ti naciju krvlju, krvlju prenosiš samo virus. Važno je biti čovjek'', komentira Bojanov otac, Nikola Ivošević.

Otac mu je govorio o pradjedu koji je stradao od ustaškog režima. Na spomen-ploči, na kojoj se nalazi i njegovo ime. Zamjeniku gradonačelnika je član obitelji stradao od ustaškog režima, a gradonačelnik Splita je u kolovozu 1994. pjevao ustaške pjesme.

Slučaj Puljak

U medije je tijekom kampanje izašao video sa svadbe Alene i Ante Tonkovića, gdje je Puljak bio kum mladoženji.

''To su bila drugačija vremena. Ja sam se za to ispričao i mislim da nisu problem ljudi koji se ispričaju za svoje greške nego oni koji to rade danas'', rekao je Ivica Puljak, gradonačelnik Splita.