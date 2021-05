Nakon medijskih napisa o raspravi u kojoj je sudjelovao kandidat za zamjenika gradonačelnika Bojan Ivošević, o svemu se očitovala Hana Lilić Prodanović. Navodi kako je Ivoševićeva reakcija bila isprovocirana.

Hana Lilić Prodanović na Facebooku je objavila kako je u medijima korišten screenshot komentara izvučen iz rasprave vođene 2017. godine, a kojim se kandidata za zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića optužuje za antisemitizam, a da nigdje nije vidljiv kontekst cijele rasprave.



Upravo na njezinu profilu na Facebooku vodila se spomenuta rasprava, u petak ujutro na Facebooku je objavila sljedeće:

"Ne mogu vjerovati da je moj status iz 2017. bio dio najgledanijeg Dnevnika na nacionalnoj televiziji. Nova TV je u svom programu pustila priču o mom statusu na Facebooku zbog komentara koji su bili ispod njega, a koji sam izbrisala tog istog dana.

Želim informirati javnost da je istina da je Bojanova neprimjerena reakcija bila isprovocirana vrijeđanjem njega i hrvatskog naroda kako je odgovoran za genocid uz poruke da je prosječni Hrvat 'ustaša i seljačina'.

Svi koji me znaju upoznati su s mojim proizraelskim stavovima te mogu potvrditi da Bojan nikad nije izražavao antisemitske stavove, a da jedini put kad je na tu temu nešto ružno rekao je bilo kad je vrijeđan cijeli hrvatski narod".

Naime, u ovoj kampanji iz biografije nekih kandidata isplivali su nimalo pohvalni detalji. Nakon što se pojavila snimka na kojoj Ivica Puljak pjeva ustaške pjesme, Bojan Ivošević, kandidat za dogradonačelnika Splita na Puljkovoj listi, zgrozio je javnost svojim antisemitskim objavama na društvenim mrežama.

Mihanović zaprepašten komentarima

HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Vice Mihanović na izvanrednoj presici u petak poručio je da je zaprepašten tim događajem.

"Normalan čovjek to ne može napisati. Na takav način izvrijeđati Židove, Rome, Hrvate i veličati Hitlera može samo osoba koja ima ozbiljan poremećaj u glavi i verbalni terorist poput Ivoševića. Ivoševiću nije mjesto u zgradi Grada, nego u nekoj drugoj instituciji zatvornog tipa", rekao je Mihanović.

"Gore od ove objave je ponašanje njegova šefa koji je prvo negirao izjavu, a onda mene optužio za prljavu kampanju", kazao je i poručio kako bi se Puljak trebao ograditi od Ivoševićevih izjava.

"Ivošević prijeti židovu likvidacijom i izražava razumijevanje za holokaust. To je Split kakvog se ja sramim. To nisu ljudi koji ikome mogu donijeti išta dobro. To su verbalni teroristi kojima ništa nije sveto. Zato javno pozivam Bojana Ivoševića da povuče kandidaturu za dogradonačelnika jer on je sramota ovog grada. To je jedini odgovoran i moralan čin koji on može napraviti", rekao je Mihanović.

Pozvao je Puljka da smogne snage i "javno osudi ono što je njegova desna ruka napisala".