Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) ažurirao je koronakartu Europe.

Hrvatska obala, koja je do sad bila označena crvenom bojom, na ažuriranoj karti je žuta, kao i veći dio Europe.

Ova ECDC-ova karta smatra se najrelevantnijim pokazateljem sigurnosti pojedine destinacije pa i hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova upućuje građane da se upravo na njoj informairaju prije nego krenu na put.

#JustPublished

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement during #COVID19 pandemic.

❗️❗️❗️#IE & #SE data not available due to a disruption to the national databases this week. pic.twitter.com/QbtX1YdWiu