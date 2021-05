U ovoj kampanji iz biografije nekih kandidata isplivali su nimalo pohvalni detalji. Nakon što se pojavila snimka na kojoj Ivica Puljak pjeva ustaške pjesme, Bojan Ivošević, kandidat za dogradonačelnika Splita na Puljkovoj listi zgrozio je javnost svojim antisemitskim objavama na društvenim mrežama. Redakciji Dnevnika Nove TV javio se Roni Robert Brandl koji tvrdi kako ga je Ivošević u jednoj raspravi na društvenim mrežama prije nekoliko godina izvrijeđao i prijetio mu smrću zato što je Židov.

Nije mogao vjerovati, kaže, kada je vidio da je Ivošević kandidat za dogradonačelnika Splita. Osim što je prijetio njemu, tvrdi Brandl, vrijeđao je, kaže, i Rome, ali i Hrvate. Puljak nije htio govoriti, a Ivošević je od početnih tvrdnji da je u pitanju fake news ipak pristao stati pred kameru.

"Slušaj momčino još jednom probaj aludirat da je itko od mojih počinia neki zločin. Jedini zločin unutar mog obiteljskog stabla će bit onaj koji ću ja počinit nad tobom. Malo se raspitaj koga ideš prozivat pi*** prije nego nešto ovako napišeš jer ja i moji već generacijama smo bili na braniku slobode i malog čovika. Da bog da ti dica odrasla u Gazi da ti mater je***, od koga si ti bolji, vi ste toliko bolji da ste državu dobili kemčanjem i lobiranjem. Za vas su romi gospoda, a kurdi božji narod s obzirom na karakter i borbu koju vode. Evo radi ovoga ljudi imaju negativne emocije prema židovima iako i osobno poznajem poštenih i dobrih židova, ali baš radi ovog, kao što je prosječni hrvat seljačina i ustaša, tako je prosječni židov umišljeni nacist. Šta više ovakvih komentara doživim potpuno mi je jasno zašto se Hitler okomia baš na židove, slično sa sličnim ne može ništa nova", poruka je koju je Brandl dobio prije nekoliko godina.

Opisao nam je kako je došlo do ovakve komunikacije.

"To je bilo 2017. u jednoj od brojnih komunikacija o stanju u Izraelu, u Gazi, itd. Međutim ovo je jedan od ekstremnijih primjera komunikacije sa Židovima. On je za mene bio primjer ljevičarskog aktivista koji je zapravo antisemit. Screenshot je ostao u nekakvom folderu na kompjuteru i ispalo je neki dan da je čovjek kandidat za dogradonačelnika. Prvo nisam bio siguran je li to ista osoba - je li to moguće. A kada sam skužio da je, onda sam rekao, pa čekaj malo. Mislim da, kako vi kažete, javnost ima pravo znati. Mislim da netko tko na taj način komunicira u javnosti s hrvatskim građanima, ne može biti u javnom životu u Hrvatskoj", rekao je Roni Robert Brandl.

Roni Robert Brandl (Foto: DNEVNIK.hr)

Ivošević: "Ispričavam se, volio bih čuti ispriku druge strane"

Bojan Ivošević se brani i kaže da nije antisemit. Reporteru Dnevnika Nove TV Ivanu Kaštelanu rekao je da se srami tog komentara kojeg je napisao u afektu i poručio mladima da se suzdrže od uvreda.

"Ja nisam antisemit, prvi sam reagirao kad je spomen ploča židovskoj općini u Splitu uništena", rekao je Ivošević koji se srami ovog komentara. "Neprimjeren komentar, sramota me", rekao je i dodao da ga je napisao u afektu u jednoj raspravi na internetu.

"Jedan gospodin mene i cijeli hrvatski narod je okarakterizirao kao ustaše koji su klali židove", pojasnio je, a reporter Dnevnika Nove TV pitao ga je zašto je tvrdio da je to fake news, a sad priznaje da je napisao komentar. Ivošević kaže da nije dobio te komentare pa ni ne zna što točno piše, no sjeća se da ga je gospodin tvrdio da su svi ustaše, a njegov pradjed je, ističe, ubijen od strane tog režima.

"Taj gospodin mora razumjeti da se ne može dirati drugima u familije i tvrditi da su fašisti samo zato što se njemu nešto ne sviđa", rekao je Ivošević koji kaže i da to ne opravdava njegov komentar u kojem piše da je "jasno zašto se Hitler okomio baš na židove".

Ima i poruku za mlade.

"Mi mladi imamo jedan problem i sa crnim humorom i sa gnjusnim uvredama koje znamo u mladosti... Internet smo generacija. Ja pozivam sve mlade: 'Pazite što pišete na internetu. Nemojte se koristiti uvredama, imajte mjeru ma koliko vas netko uvrijedio, nemojte prelaziti neku granicu'", poručio je Ivušić kojemu je neugodno što je napisao spomenuti komentar, ističe da je reagirao na uvredu i ponudio je ispriku.

"Reagirao sam vrlo ružno i ja se zato ispričavam i volio bih čuti ispriku druge strane prema meni", zaključio je kandidat za dogradonačelnika Splita.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr