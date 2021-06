Nezavisni kandidat za gradonačelnika Splita, Ivica Puljak, dobitnik je na ovogodišnjim lokalnim izborima. Idući tjedan i službeno će preuzeti rukovođenje gradom pod Marjanom.

Ivica Puljak, fizičar i profesor, idući tjedan i službeno preuzima Grad Split kao gradonačelnik. Niz projekata će ga vrlo brzo staviti na test - od Karepovca, Žnjana i gužvi u luci - koje samo što nisu počele. Ono najvažnije, treba oformiti većinu u Gradskom vijeću. A pitanje je može li računati na odanost stranaka s kojima pregovara. HDZ i Kerum bit će mu sigurno protivnici i oporba.

''Malo više zelenila, zgrade su nabijene'', ''boli me šta se djeca nemaju di igrat'', ''bojim se da će neko uzeti za koncesiju i sve za hotele'', ''to smeće da se riješi'' – sve su to želje i problemi koje se treba riješiti, otkrili su građani Splita za Dnevnik Nove TV Sofiji Preljvukić.

Splićani očekuju obećano. Još nije preuzeo ured, ali već ga traže pomoć, dozvole. Što poručuje onima koji kažu da se drži previše akademski, s visoka.

''Ja sam prije 20 godina operirao leđa pa se držim kao da sam progutao metlu'', rekao je Puljak.

A koliko je spreman pomoći građanima, i hoće li narod biti bitan?

''Narod, koji narod, ma dajte moja draga'', komentirao je građanin.

Puljakov potpis naći će se na velikim projektima. No, da bi ih odobrio trebat će većinu u Gradskom vijeću. A ono broji 31 vijećnika. Kerum i HDZ su mu otvoreni protivnici i oporba sa svojih ukupno 13 vijećnika. Puljak planira imati većinu sa 18 ljudi.

Stranka Most iako spremna na suradnju, ali jasno kaže da im neće poslušnički dizati ruku za sve.



''Bjanko dizanje ruku ne dolazi u obzir'', rekao je MOST-ov Ivica Grković.

A građani žele da golema i zapuštena plaža Žnjan bude zelena i namijenjena svim građanima, da nema apartmanizacije i betonizacije. Na Žnjanu, kaže Puljak, zasad neće biti naplate parkinga, ''ali s vremenom ništa nije besplatno''.

Zamjenik Puljka, Bojan Ivošević, zbog pokazanog antisemitizma i dalje uvjerava.

''Napisano u afektu, neprimjereno, nije moj stav, za što sam se već ispričao. I neće biti smetnja za suradnju s svim građanima'', objašnjava Bojan Ivošević.

Ivošević kaže, na posao će biciklom, smanjit će administraciju. Puljak kaže bit će Split napredan grad za sve građane. Građani poručuju: ''Održi šta si obeća, to je to!''

