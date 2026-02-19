Priprema se veliki prosvjed u Zagrebu zbog megaprojekta farmi pilića: "Ne želimo biti smetlište Europe"
Piše DNEVNIK.hr,
19. veljače 2026. @ 19:51
komentari
Stanovnici Banovine u subotu dolaze u Zagreb kako bi rekli NE megafarmi i klaonici pilića u svojoj županiji. Organizatori poručuju - na prosvjedu će od vladajućih tražiti da zaustave te projekte i spriječe uništavanje Sisačko-moslavačke županije. Prosvjed su podržali i brojni poznati.
Prosvjed organiziraju Prijatelji životinja, Zelena akcija i građanske inicijative iz Sisačko-moslavačke županije. Podršku im je dalo više od 140 udruga iz cijele Hrvatske, ali i svijeta.
Podsjetimo, ukrajinski investitori u planu imaju veliki peradarski projekt u Sisačko-moslavačkoj županiji težak više od pola milijarde eura. Tvrde da će projekt donijeti brojne koristi, ali lokalno stanovništvo strahuje od negativnog utjecaja na njihovo zdravlje i život.
Prosvjed su podržale i brojne istaknute osobe iz javnog života, poput Gorana Višnjića i Filipa Juričića.
Okupljanje, poručuju organizatori, počinje u 9 sati i 30 minuta na Trgu kralja Tomislava, a u povorci s transparentima prošetat će do Zrinjevca. Također, građane pozivaju da potpišu peticiju protiv izgradnje megaperadarskog kompleksa u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Karle Trstenjak.