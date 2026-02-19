Priprema se veliki prosvjed u Zagrebu zbog megaprojekta farmi pilića: "Ne želimo biti smetlište Europe"

Pripreme za subotnji prosvjed u punom su jeku. Stanovnici Banovine odlučni su - ne žele megaprojekt farmi pilića.

Prosvjed organiziraju Prijatelji životinja, Zelena akcija i građanske inicijative iz Sisačko-moslavačke županije. Podršku im je dalo više od 140 udruga iz cijele Hrvatske, ali i svijeta.

Podsjetimo, ukrajinski investitori u planu imaju veliki peradarski projekt u Sisačko-moslavačkoj županiji težak više od pola milijarde eura. Tvrde da će projekt donijeti brojne koristi, ali lokalno stanovništvo strahuje od negativnog utjecaja na njihovo zdravlje i život.

Prosvjed su podržale i brojne istaknute osobe iz javnog života, poput Gorana Višnjića i Filipa Juričića.

Okupljanje, poručuju organizatori, počinje u 9 sati i 30 minuta na Trgu kralja Tomislava, a u povorci s transparentima prošetat će do Zrinjevca. Također, građane pozivaju da potpišu peticiju protiv izgradnje megaperadarskog kompleksa u Sisačko-moslavačkoj županiji.

