Ročnik se razbolio na obuci, majka šokirana potezom vojske: "Pa nisam ga poslala u vrtić!"

Mladi ročnik iz Pule tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja u vojarni u Slunju razvio je teži oblik gnojne angine, a njegova majka tvrdi da ga je vojska, umjesto da mu organizira daljnje liječenje, prepustila obitelji da ga sama odvede liječniku.

"Sin mi se razbolio tijekom obuke u Slunju. Liječili su ga u stacionaru koliko su mogli i u uvjetima koje imaju. A kad nisu znali što bi dalje, pozvali su mene da dođem po njega kako bih ga vodila u Pulu. I još su ga pustili ispred vojarne pod visokom temperaturom da nas čeka", ispričala je majka mladog ročnika novinaru Novog lista Zvjezdanu Strahinji.

"Nisam dijete poslala u vrtić pa da me zovu po njega u 250 kilometara udaljeni Slunj kad mu naraste temperatura. Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu i sada je, ne daj Bože, spreman za rat. Ali, kad se razboli, onda vojska zove mamicu da dođe po njega", rekla je anonimna Puljanka.

Sve je počelo u travnju: mladić se dva uzastopna dana javljao u stacionar zbog bolova u tijelu i visoke temperature. U stacionaru su mu dali injekciju protiv bolova, lijek za snižavanje tjelesne temperature, a potom i lijek za iskašljavanje.

Kako temperatura nije padala, a bolovi su se nastavili, obratio se za liječničku pomoć i trećeg dana. Tada je, pod sumnjom da ima upalu pluća, upućen da liječenje nastavi kod kuće.

"Moja je zamjerka na njihovo postupanje i zašto ga nisu vojnim vozilom odveli na obradu u najbližu bolnicu – u Karlovac. Ne znam je li to vojsci financijski teret ili su se bojali da je zarazan, ali na neku obradu su ga morali uputiti prije nego što ga pošalju kući. Ako takve stvari nisu organizirali, ako nemaju riješenu potpunu zdravstvenu skrb, onda se očito trebalo malo pričekati s temeljnom obukom", kaže Puljanka.

Iz Ministarstva obrane odgovorili su kako se o ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb im je osigurana, a liječnik im je na raspolaganju 24 sata.

"Kada je teža bolest u pitanju, osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Ovisno o situaciji, roditelji ročnika koji žive bliže lokaciji na kojoj se provodi temeljno vojno osposobljavanje pozivaju se da dođu po ročnika kako bi se mogao javiti svom liječniku opće prakse i liječiti se kod kuće. Ročnicima koji žive dalje od lokacije na kojoj se provodi temeljno vojno osposobljavanje ili koji nemaju mogućnost prijevoza, osigurava se prijevoz do mjesta prebivališta vojnim prijevoznim sredstvom", odgovaraju iz MORH-a.

No upravo to nije učinjeno u ovom slučaju, tvrdi majka ročnika i dodaje kako je njezin otac došao po unuka i zatekao ga samog, pred ulazom u vojarnu, s visokom temperaturom. Iz MORH-a pak negiraju da je ročnik ostavljen bez nadzora.