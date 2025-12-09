Obavijesti Foto Video Pretražite
Tatjana Katkić Stanić

Nova pravobraniteljica za djecu otkrila ključne prioritete: "Roditelji često znaju da nešto nije dobro, ali..."

09. prosinca 2025.
Dječja pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić
Dječja pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić Foto: DNEVNIK.hr
Zaštitu djece na internetu pravobraniteljica za djecu vidi kao jedno od ključnih područja u idućim godinama.
