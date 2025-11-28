Nova pravobraniteljica otkrila prve poteze: "Situacija u društvu usmjerava na prioritete"

Novoizabrana pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić gostovala je u Dnevnik Nove TV, gdje je komentirala slučaj odgajateljice u vrtiću koja je optužena da je na internetu širila dječju pornografiju.

"Ozbiljno sam zabrinuta zbog cijele situacije koja nam ukazuje da je rizik od internetskog nasilja u porastu i da je nužno i roditelje i djecu i širu javnost naučiti koje su to sve zamke na internetu", rekla je.

Tatjana Katkić Stanić, Romina Knežić i Petar Pereža Foto: DNEVNIK.hr

Navela je i koji će biti njezini prvi potezi na novoj funkciji.

"Postojeća situacija u društvu usmjerava na prioritete vezane za zaustavljanje svih oblika nasilja nad djecom i među djecom, na povezivanje institucija u prevenciji siromaštva te osiguravanja svih uvjeta za zdrav i pravilan razvoj djece", poručila je pravobraniteljica.

Osvrnula se i na val nasilja među mladima.

"Ključne su odgojno-obrazovne ustanove, ali paralelno s time treba raditi s roditeljima i sa zajednicom. Čini mi se da smo mi odrasli u zadnje vrijeme loš primjer djeci. Društvo se polariziralo i šaljemo pogrešnu poruku djeci, a odrasli bi djeci trebali biti primjer i u obitelji i u školi i u široj zajednici", zaključila je Katkić Stanić.