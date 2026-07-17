Ponovno se zatvara podvožnjak kod Vjesnika: Ovo su detalji i obilazni pravci

Podvožnjak Slavonske i Zagrebačke avenije ispod Savske ceste iz smjera zapada prema istoku, od subote 18. srpnja od 14 sati do ponedjeljka 20. srpnja do 4 sata bit će zatvoren za sav promet. Razlog zatvaranja prometne dionice je uklanjanje kontejnera koji su bili postavljeni za potrebe rušenja Vjesnikova nebodera. Iz Grada Zagreba priopćili su i koji su obilazni pravci za smjer zapad - istok: Zagrebačka avenija – Savska cesta – Priasavlje – Marohnićeva – Slavonska avenija Zagrebačka avenija – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija