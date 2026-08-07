Bulj premijeru uputio otvoreno pismo, uzvratila mu Hrstić: "Žao nam je što je gradonačelnik odlučio..."

Ministrica zdravstva Irena Hrstić oglasila se u petak priopćenjem kao odgovor na otvoreno pismo gradonačelnika Sinja Mire Bulja.

Bulj je u utorak zatražio od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da pokrene postupak osnivanja Opće bolnice Sinj i osigura dostupniju zdravstvenu skrb za tamošnje stanovnike te upozorio na, kako tvrdi, postupno smanjivanje zdravstvenih usluga u tom području.

Priopćenje ministrice prenosimo u cijelosti:

"Žao nam je što je gradonačelnik Sinja g. Bulj odlučio upravo uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti otvoriti političku polemiku o zdravstvu, umjesto da dani posvećeni hrvatskim braniteljima ostanu iznad dnevne politike. Tvrdnje o 'gašenju zdravstva' u Sinju jednostavno nisu točne.

Da podsjetimo gradonačelnika, Dom zdravlja Sinj nije ustanova koja se gasi, nego ustanova u koju ova Vlada kontinuirano ulaže. Osigurano je 200.000 eura za obnovu stacionara i fizikalne terapije, više od pola milijuna eura za novu medicinsku opremu, a u kontinuiranoj komunikaciji s ravnateljem dr. Rađom razmatra se i daljnji razvoj usluga na razini primarne zdravstvene zaštite. To nisu obilježja sustava koji se zatvara, nego sustava koji se razvija.

Vezano uz temu rodilišta, ono nije zatvoreno političkim hirom, nego radi medicinske stvarnosti. Nakon što je broj poroda pao sa 167 godišnje na nijedan tijekom dvije godine, sigurnost majki i djece zahtijevala je da se porodi obavljaju u KBC-u Split, gdje je 24 sata dnevno dostupna sva potrebna specijalistička skrb. Tako radi suvremena medicina.

Gradonačelnik vrlo dobro zna da je još u siječnju na sastanku u Ministarstvu zdravstva, kojem je i sam nazočio, jasno predstavljeno da se u Sinju razvijaju dnevna bolnica i mala kirurgija, a ne opća bolnica 35 kilometara od jednog od najvećih kliničkih centara u Hrvatskoj. Građanima nisu potrebna nerealna obećanja, nego dostupne i sigurne zdravstvene usluge.

Ne stoje ni tvrdnje da Ministarstvo ne komunicira. O svim je pitanjima već održano više sastanaka i dana stručna očitovanja.

Pritom se prešućuje da Sinj danas raspolaže razvijenom mrežom zdravstvene skrbi, 15 timova obiteljske medicine, 13 timova dentalne medicine, tri ginekološka i dva pedijatrijska tima, laboratorijem, hemodijalizom, patronažom, telemedicinom i nizom specijalističkih ambulanti.

S druge strane, odgovor Grada Sinja na prijedlog Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o sufinanciranju gastroenterološke ambulante vrijedne 300.000 eura, za koju postoje liječnici spremni raditi u Sinju, još se čeka.

Zdravlje građana ne smije biti sredstvo političke manipulacije. Činjenice jasno pokazuju da Ministarstvo zdravstva nastavlja ulagati u razvoj zdravstvene skrbi u Sinju i Cetinskoj krajini, vodeći se isključivo interesom građana i kvalitetom zdravstvene zaštite", poručila je Hrstić.