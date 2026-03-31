Vatrogasci iznijeli zapanjujuće brojke o intervencijama nakon razornog nevremena: "To je naš šestomjesečni prosjek"

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je u utorak da je oko 13 tisuća vatrogasaca sudjelovalo u 3300 intervencija koliko ih je odrađeno u zadnjih pet dana, radi sanacije posljedica nevremena koje je najviše pogodilo grad Zagreb, a potom i županije na sjeveru i zapadu zemlje.

''Do sada je odrađeno preko 3300 vatrogasnih intervencija, u kojima je bilo angažirano preko 13 tisuća vatrogasaca. Nakon Grada Zagreba i Zagrebačke županije, najviše je intervencija bilo na području Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Primorsko-goranske i nešto manje u drugim županijama', rekao je glavni vatrogasni zapovjednik.

Hrvatska vatrogasna zajednica na konferenciji za medije predstavila je podatke o angažmanu vatrogasaca u razdoblju od 26. do 31. ožujka, kada je Hrvatsku pogodilo olujno i snažno nevrijeme.

''Naravno, još će se nastaviti par dana sa sanacijom. Intenzitet intervencija se smanjuje i očekujem da će za dva do tri dana biti završen naš dio priče, dakle, uklanjanje onih posljedica koje neposredno prijete građanima'', kazao je Tucaković.

Glavni vatrogasni zapovjednik zahvalio se svim javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i drugim građanima koji su pružili svoju pomoć.

''Međutim, imali smo i dojava koje su bile nerazumne, poput silikoniranja dimnjaka ili uklanjanja nekih stvari koje su možda nebitne i nisu radile prioritet nama vatrogascima'', istaknuo je Tucaković te upozorio građane da se još neko vrijeme kreću podalje od zgrada i drveća u parkovima.

Na području glavnog grada odrađeno je oko 1600 intervencija, rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih. Velika većina njih, 70 posto, odnosi se na uklanjanje drveća i granja koja su padala na prometnice, objekte i automobile.

''Na terenu je kompletna smijena javne vatrogasne postrojbe, dežurna dobrovoljna vatrogasna društva te kolege iz Varaždina, Čakovca, Daruvara, Koprivnice i Petrinje. Njih bismo još tijekom današnjeg dana iskoristili i onda poslali kućama. O količini intervencija najbolje govori podatak da smo u tri dana odradili naš šestomjesečni prosjek'', poručio je.

Jembrih je ponovio da vatrogasci nisu građavinske firme niti se bave održavanjem zelenila ili preventivnim radom.

''Ako se nekome čini da je drvo nagnuto, nama je žao, ali to zaista mora utvrditi netko tko se bavi zelenilom. Ja to često uspoređujem kao da nas usred ljeta netko nazove i kaže da bi se ovo drvo, ovaj bor mogao zapaliti'', naglasio je.

Uoči ljetnih mjeseci, glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković najavio je održavanje dviju velikih vježbi.

''Jedna u tunelu Učka, da probamo novu cijev i ponovimo sve one sigurnosne priče glede postupanja, a druga će biti na području Karlovca, izlijetanje u željezničkom prometu'', rekao je Tucaković.