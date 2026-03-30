Smeće s Pelješca putuje 550 kilometara: Otpad voze u Karlovac, a cijene su skočile na 180 eura po toni

Cijeli poluotok Pelješac svoj otpad vozi u Karlovac. Imaju privremeni ugovor s tamošnjim odlagalištem. Pred početak sezone pitaju se koje je dugoročno rješenje. Ova tema došla je u fokus javnosti nakon što je Općina Ston svoj otpad ilegalno odlagala. Sav otpad s Pelješca preko Orebića vozi se u 550 km udaljen Karlovac. Općine na Pelješcu nemaju svoje odlagalište, a ovo im je jedino rješenje.

"Samo ću reći da je cijena prije godinu i pol bila 65 eura po toni, a sada je 180 eura. Pelješac i četiri općine na Pelješcu jedine su od ukupno 22 na području Dubrovačko-neretvanske županije koje spletom okolnosti nemaju deponij", rekao je Tomislav Jurjević, direktor komunalnog društva Orebić.

Upravo je to bio izgovor za Općinu Ston koja je ovdje ilegalno odlagala miješani komunalni otpad. Kaznene prijave zaradili su načelnik i direktorica komunalnog društva. Deponij je sada djelomično saniran, ali je problem s odlaganjem ostao.

"Jednom sam nosio škovace s Pelješca u Split baciti, eto, to je to. Glomazni otpad nemaš gdje baciti, katastrofa, što reći", rekao je Duško Violić.

Načelnik Općine je poručio kako će se sve uskoro ukloniti. Ugovor s Karlovcem za Općine na Pelješcu vrijedi do 18. svibnja, s mogućnošću produljenja na još tri mjeseca. Sve su to privremena rješenja, a stiže turistička sezona. U Orebiću, koji već godinama uredno odvaja otpad, kažu pokušali su ostvariti suradnju s odlagalištem u Pločama, ali nisu uspjeli.

"Po onome što znam, oni imaju dovoljno mjesta. Predlagao sam da nam u ljetnim mjesecima prime nekih 1000 do 1500 tona. To je mizerna količina, a nama bi puno pomogla, barem tijekom ljeta", nadodao je Jurjević.

Iz Grada Ploča poručuju kako imaju odluku kojom ne primaju otpad drugih lokalnih jedinica. Resorna ministrica tvrdi da ministarstvo nikome ne može narediti da primi nečiji otpad. No Grad Ploče spominje kao potpisnika ugovora s Fondom za zaštitu okoliša.

"Nećemo mi naređivati, mi mislimo da oni koji potpisuju ugovore trebaju osigurati poštivanje tih ugovora. Ako imaju određeni problem, na vrijeme prokomentirati sa svojom jedinicom lokalne samouprave. Mi ćemo štititi imovinskopravne interese Republike Hrvatske", rekla je Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije RH.

Iz Ploča ministrici poručuju kako oni dobro znaju kakav ugovor imaju i da će kao što država štiti svoje interese, oni štiti interese svog grada i svih građana. Pelješac je deponije zatvorio po nalogu ministarstva, županijski Centar za gospodarenje otpadom još nije gotov, a dugoročnog rješenja nema.