Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Iznio i zahtjeve

Oglasio se Vučiću omraženi Hrvat, ovo mu se neće svidjeti: "Neopravdano hvale Srbiju, moraju hitno reagirati..."

Piše Hina, 16. listopada 2025. @ 22:57 komentari
Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Foto: Afp
Tonino Picula rekao je da bi se dužnosnici Europske unije trebali suzdržati od neopravdanog hvaljenja reformi u Srbiji.
Najčitanije
  1. Policija, ilustracija
    nestao prije devet dana

    Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
  2. Lutka, ilustracija
    otkrivena šokantna istina

    Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njeni sićušni prsti pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
  3. Njemačka policija, ilustracija
    strava u njemačkoj

    Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Picula kaže da Europska komisija ne bi trebala neopravdano hvaliti Srbiju
Iznio i zahtjeve
Oglasio se Vučiću omraženi Hrvat, ovo mu se neće svidjeti: "Neopravdano hvale Srbiju, moraju hitno reagirati..."
Zelenski stigao u Washington! Padaju prve reakcije na sastanak Putina i Trumpa, oglasio se i Orban: "Spremni smo"
nategnuti odnosi
Zelenski stigao u Washington! Padaju prve reakcije na sastanak Putina i Trumpa, oglasio se i Orban: "Spremni smo"
Trump zaprijetio Hamasu nakon brutalnih javnih pogubljenja: "Ako nastavite, nećemo imati izbora nego ubiti vas"
Napeta situacija
Trump ispalio opasnu prijetnju: "Ako nastavite, nećemo imati izbora nego ubiti vas"
Državni inspektorat upozorava na soju u proizvodu od hladetine koji se povlači s tržišta
PROVJERITE IMATE LI GA
Upozorenje Državnog inspektorata: Povlači se mesni proizvod, pronađen je alergen
Slovenija uvodi obvezne božićnice, objavljen i iznos
Za javni i privatni sektor
Hrvatski susjedi uvode obvezne božićnice, objavljen i iznos
Zlatna žutica hara vinogradima: Popovača traži hitne mjere, Ministarstvo nudi 10 mil. €
BEDRENICA, KUGA, ŽUTICA
Još jedna bolest ugrožava hrvatske seljake: "Ono što je svinjogojcima svinjska kuga, nama je zlatna žutica"
Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njeni sićušni prstići pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
otkrivena šokantna istina
Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njeni sićušni prsti pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
nestao prije devet dana
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
Usvojene su izmjene Zakona o sigurnosti cestovnog prometa u BiH: Kazne su drakonske
Bahata vožnja
Vozači, pripazite: Susjedi imaju novi, rigorozni zakon o sigurnosti na cestama, kazne su drakonske
Mladi par osumnjičen za ubojstvo vlastite bebe, dijete 36 puta izbodeno škaricama za nokte: "Nije mi se činilo kao živo biće"
horor u njemačkoj!
Mladi par osumnjičen za ubojstvo bebe, 36 puta je izbodena škaricama za nokte: "Nije mi se činilo kao živo biće"
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
nestao prije devet dana
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
Nova akcija USKOK-a: Uhićenja u pet županija
nova akcija USKOK-a
U tijeku su uhićenja u pet županija! Procurilo o čemu se radi
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
show
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Novi uvid
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
zabava
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Pretvarala se da grize psa, njegova reakcija raznježila je internet
Može li slađe?
Pretvarala se da grize psa, njegova reakcija raznježila je internet
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
SAD zaplijenio najveću količinu bitcoina u povijesti od globalnih kriptoprevaranata iza zloglasne operacije "klanje svinja"
"Kriptoprinc" u bijegu
SAD zaplijenio najveću količinu bitcoina u povijesti od globalnih kriptoprevaranata iza zloglasne operacije "klanje svinja"
sport
Sjajni dinamovac sasvim iskreno: "Izbornik me je zvao, ali ja se ne vidim u reprezentaciji"
otvoreno rekao
Sjajni dinamovac sasvim iskreno: "Izbornik me je zvao, ali ja se ne vidim u reprezentaciji"
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
Vodio Srbe protiv Andore i nakon jedne utakmice i on otišao s klupe reprezentacije
napravio svoje
Vodio Srbe protiv Andore i nakon jedne utakmice i on otišao s klupe reprezentacije
tv
MasterChef: Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
SVAKA ČAST!
Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
KUMOVI
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
U dobru i zlu: Očito je da ga je dobro namlatio, hoće li ju sada poslušati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Očito je da ga je dobro namlatio, hoće li ju sada poslušati?
putovanja
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Kod Plitvičkih jezera: Topla kuća stvorena za bijeg od svega i uživanje u ličkoj tišini
Villa Velika
Kod Plitvičkih jezera: Topla kuća stvorena za bijeg od svega i uživanje u ličkoj tišini
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
A prihodi rastu
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
lifestyle
Možete li progutati slinu tri puta zaredom?
PROBAJTE!
Možete li progutati slinu tri puta zaredom? Ovaj test otkriva više nego što mislite
Olja Vori u satenskoj suknji i topu iz jesenske kolekcije H&M 2025.
Ženstvena i skladna
Olja Vori nosi najveće jesenske trendove, a nama je za oko zapela njezina suknja, koja se može kupiti za 30 eura
Frizure ovih slavnih žena najtraženije su u frizerskim salonima
IZABERITE NAJBOLJU
Frizure ovih pet slavnih žena najviše se traže u frizerskim salonima, jedna je hit već 30 godina
sve
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene