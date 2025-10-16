Godinu nakon tragedije u Novom Sadu Vučić i njegovi mediji imaju novi spin: "Oporba je diverzijom srušila nadstrešnicu"

Čelnik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević optužio je u četvrtak srbijansku oporbu, "blokadersko studentski pokret" i "tajkunske medije" da lažima "uznemiravaju javnost" i pozvao tužiteljstvo da procesuira odgovorne, dok u provladinim medijima traje kampanja da je pad nadstrešnice u Novom Sadu "diverzija".

Vučević je na konferenciji za odabrane provladine medije lažima i lažnim vijestima nazvao "tvrdnje, prijevare i obmane", pobrojivši nekoliko, po njegovoj ocjeni, "najdrastičnijih slučajeva" za koje kaže da su "uznemiravanje javnosti, stvaranje podjela među građanima i podizanje napetosti u društvu".

Miloš Vučević Foto: Pedja Milosavljevic/Cropix

U međuvremenu, u pojedinim medijima bliskim srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću posljednjih dana traje kampanja kojom se nastoji pokazati da je pad nadstrešnice, pod kojom je poginulo 16 ljudi, posljedica "diverzije", a ne koruptivnih poslova i nesavjesno izvedenih radova na rekonstrukciji kolodvora, za koje pretežiti dio javnosti u Srbiji već 11 mjeseci traži odgovornost vlasti.

Lažne optužbe

Na svom popisu Vučević je danas istaknuo optužbe da je na masovnom skupu 15. ožujka u Beogradu vlast protiv prosvjednika koristila zvučno oružje, da je od posljedica brutalne policijske intervencije na prosvjedu u Valjevu u kolovozu preminuo malodobni dječak, te slučaj studentice koja tvrdi da je bila žrtva policijske torture, što je postala tema u medijima, ali i među zastupnicima Skupštine Srbije.

Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije Foto: DNEVNIK.hr

Vlasti su kategorički nijekale sve te optužbe, a MUP je neuvjerljivo demantirao tvrdnje o ozljeđivanju studentice.

"Ako pričamo o vladavini prava, demokraciji, neko tko radi ove stvari, mora odgovarati", rekao je Vučević.

Zahtjev kojim se institucije pozivaju da utvrde odgovornost "za laži koje mogu imati nesagledive posljedice" nešto kasnije novinarima koji izvještavaju iz srbijanskog parlamenta ponovila i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, inače potpredsjednica SNS-a.

Obraćanje medijima dvoje visokih dužnosnika vladajuće stranke uslijedilo je dan nakon što je predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen istaknula u Beogradu da stajališta Europske unije (EU) jasno podrazumijevaju "slobodu, a ne represiju, partnerstvo, a ne podčinjavanje", i rekla kako očekuje brži i konkretniji napredak Srbije na putu ka EU-u za koji se odlučila prije dva desetljeća.

Ursula von der Leyen i Aleksandar Vučić Foto: Afp

"Potrebno je ubrzati reforme u vladavini prava, elektroničkih medija, izbornih zakona i usklađivanje s vanjskom politikom Europske unije", poručila je srbijanskim vlastima predsjednica EK-a.

Oporba pojela 11 mjeseci kao skakavci

Vučević danas nije isključio ni mogućnost da SNS kaznenim prijavama pokrene neke sudske procese kako bi se "utvrdila odgovornost za uznemiravanje javnosti", naglasivši kako se "mora inzistirati na odgovornosti svih koji plasiraju zlurade i zlonamjerne laži".

Čelnik SNS-a ocijenio je da se u javnosti "pumpaju" napetosti i nervoza uoči 1. studenoga i komemorativnog skupa koji je najavljen u Novom Sadu na godišnjicu pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice. Vučević je za višemjesečne prosvjede nakon novosadske tragedije rekao da su državi nanijeli štetu i da su "blokaderi tih 11 mjeseci pojeli kao skakavci".

Nadstrešnica na Željezničkoj stanici u Novom Sadu Foto: Vlado Kos/Cropix

"Mislim da nitko više nema dilemu kakva je prevara učinjena građanima Srbije. Kada dođu izbori, građani će odlučiti za koga su", rekao je Vučević i za proljeće najavio izbore u devet lokalnih samouprava.

Prijevremene parlamentarne izbore koje traže studentski pokret i oporba nije spominjao. Vučević je rekao da "ne vidi ni jedan ozbiljan razlog" da predsjednik Srbije Vučić odstupi s dužnosti unatoč optužbama političkih protivnika da je najodgovorniji za društvenu i političku krizu u zemlji, potaknutu tragedijom u Novom Sadu 1. studenoga i masovnim prosvjedima nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice.