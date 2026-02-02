Penava: "Tomašević i Možemovci pokazuju prijezir prema svemu što je hrvatsko"

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava kritizirao je u ponedjeljak zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i stranku Možemo, poručivši da u prilikama "hrvatskog zajedništva, ponosa i domoljublja" nameću "ideološku agendu" te iskazuju "prijezir prema svemu što je hrvatsko".
"U svakoj prilici hrvatskog zajedništva, ponosa i domoljublja Tomislav Tomašević i njegovi Možemovci pokazuju nevjerojatnu potrebu da upravo tada guraju vlastitu ideološku agendu, prijezir prema svemu što je hrvatsko i sustavno gušenje ljubavi prema domovini", istaknuo je Penava u ponodjeljak u objavi na Facebooku.
Komentirajući spor oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša, naveo je kako je Thompsonova pjesma "Čavoglave" zakonom dopuštena te da je, kako je napisao, "nikakve zabrane, a ponajmanje politički aktivizam Tomislava Tomaševića, neće utišati niti izbrisati iz hrvatskog naroda".
U objavi je poručio i da "Zagreb je i ostat će srce Hrvatske", uz poziv Vladi da organizira doček rukometaša kakav su, prema njegovim riječima, zaslužili.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u nedjelju navečer da dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića u ponedjeljak neće biti jer Grad nije mogao udovoljiti zahtjevu reprezentativaca da se dogovorenim izvođačima priključi i pjevač Marko Perković Thompson.
Vlada Republike Hrvatske je, pak, na telefonskoj sjednici donijela zaključak o preuzimanju organizacije dočeka u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, koji će se održati u 18 sati na Trgu bana Jelačića.
U priopćenju Vlade navedeno je da je riječ o događaju "nacionalnog karaktera i značaja", a ne isključivo lokalnog, te se pri donošenju odluke vodilo računa o interesu građana i željama rukometaša.