Liječnik o porastu slučajeva zaražene djece: "Ako ovo primijetite, javite se u bolnicu"

U splitskom KBC-u sve je više hospitaliziranih beba zbog respiratornog sincicijskog virusa (RSV).

I u Zagrebu se bilježi porast slučajeva.

O zarazi je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala s Goranom Tešovićem iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Goran Tešović i Sanja Vištica - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"To je uobičajena sezonska bolest, mi smo sada na vrhuncu epidemije, dakle to se događa svake godine. Dobro, nekada je epidemija malo manja, nekada malo veća, ali u svakom slučaju ne radi se o nekakvom iznenađujućem broju slučajeva. Mi imamo desetak hospitaliziranih u ovom trenutku, imamo i nešto veći broj onih koji se liječe kroz dnevne bolnice, ali sve je to, recimo, unutar raspona kojeg očekujemo svake godine u ovo doba", pojasnio je Tešović.

Kako kaže, potrebno je javiti se u bolnicu kada dijete postane blijedo te diše plitko i ubrzano. "Kada evidentno treba dodatnu snagu da bi uspostavilo normalnu koncentraciju plinova u krvi. Roditelji nepogrešivo prepoznaju kada im dijete jasno pokazuje glad za zrakom", nadodao je.

Goran Tešović - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje što roditelji mogu od kuće napraviti, Tešović je poručio da mogu djeci očistiti nos te inhalirati fiziološkom otopinom. Kod starije djece moguće je primijeniti beta-agoniste, poput salbutamola, no kod mlađe djece, tvrdi, to nema učinka.

Djeca virus lako mogu prenijeti ukućanima. Tešović je objasnio da ako je odrasla osoba mlađe ili srednje dobi, a nije imunokompromitirana, zaraza ostaje na razini obične prehlade. Međutim, ako je odrasla osoba imunokomprimitirana te starija od 75, a naročito od 85, moguće su teške infekcije donjeg dijela dišnog sustava te upala pluća.

Predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Split Joško Markić rekao je za Dnevnik Nove TV da je potrebno da se novorođenčadi, pogotovo onoj rođenoj u sezoni RSV-a, ponudi mogućnost primanja zaštitnih, dugodjelujućih protutijela u rodilištu.

Goran Tešović - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Tešović je objasnio o čemu je točno riječ. "Pretpostavljam da on misli na takozvana dugodjelujuća monoklonska protutijela. To je oblik profilakse infekcije RSV-om, koji je standard u nekim zemljama Europske unije, a primjenjuje se posljednje dvije ili tri godine. Radi se o protutijelima koja imaju dugi poluživot, pa tako jedna jedina doza može spriječiti razvoj teške infekcije donjeg dijela dišnog sustava u jednoj sezoni. Postoje i kratkodjelujuća – to su protutijela koja se daju djeci koja pripadaju tzv. rizičnim skupinama, onima s prirođenim srčanim greškama, s neuromuskularnim bolestima te s kroničnim bolestima pluća. Takva profilaksa se već godinama, dakle 20-ak godina otprilike, provodi i u Hrvatskoj", zaključio je.

