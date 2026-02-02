FOTO "Jasno je tko stoji iza toga": Policija u prostorijama Možemo!, Benčić otkrila što se događa

Sandra Benčić, koorodinatorica stranke Možemo!, u svojoj objavi na Facebooku napisala je da su u prostorije njihove stranke ušli pripadnici policije.

Policija u prostorijama stranke Možemo! - 6 Foto: Damir Krajac/Cropix

Policija u prostorijama stranke Možemo! - 3 Foto: Damir Krajac/Cropix

"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka", napisala je Benčić.

Za DNEVNIK.hr Benčić je rekla i kako ni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ni stranka Možemo! nisu primili nikakve prijetnje.

"Rekli su da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na ovu adresu. Mi smo rekli da nemamo takvih prijava ni saznanja. Deset minuta nakon toga promijenili su priču i rekli da je bomba u zgradi, na što sam im rekla da onda moramo evakuirati cijelu zgradu, ne samo stranku već i stanare. Onda su rekli da je dojava da će se postaviti bomba", prepričala je Benčić neugodni incident u ponedjeljak ujutro.

Policija u prostorijama stranke Možemo! - 4 Foto: Damir Krajac/Cropix

Policija u prostorijama stranke Možemo! - 2 Foto: Damir Krajac/Cropix

U trenucima razgovora za DNEVNIK.hr policija je izašla iz prostorija stranke Možemo! i stajala ispred zgrade.

"Mislim da je sad sve jasno što se događa. Plenković protivno Ustavu, protivno zakonu, uzima gradski prostor na kojem organizira doček bez dozvole Grada, nakon što je potpuno jasno koje su odluke Gradske skupštine oko toga. Dakle, radi totalno presezanje svojih ustavnih ovlasti, policija nam dolazi stranku. Ovo je njihovo maslo", rekla je Sandra Benčić i dodala da se nada da je sada jasno zašto je, unatoč dogovoru, Hrvatski rukometni savez povukao odluku o dočeku koji je organizirao Grad Zagreb. "Ja se nadam da je sad jasno tko je iza toga."

Policija u prostorijama stranke Možemo! - 1 Foto: Damir Krajac/Cropix

Što kaže policija?

"Kao i na sve druge dojave, odreagirali smo odmah na navedenim lokacijama, prvenstveno vodeći računa o sigurnosti svih", kratko su rekli iz zagrebačke policije i dodali da se radilo o dojavi i mogućim postavljenim eksplozivnim napravama.