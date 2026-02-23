Let iz noćne more! Putnici satima zarobljeni u avionu: "Odjednom nam je osoblje reklo da ne mogu nikoga kontaktirati "

Putnici koji su trebali letjeti iz Münchena za Kopenhagen, njih 123, ostali su satima zaglavljeni na pisti zbog snijega.

Njihov let planiran za 21:30 u četvrtak otkazan je zbog vremenskih uvjeta, ali ono što je izazvalo bijes putnika je činjenica da su ih ostavili u zrakoplovu. Prema izvješćima, posada je otprilike svakih 30 minuta najavljivala da pokušavaju organizirati autobuse kako bi putnike vratili na terminal.

No, to se nije dogodilo. Štoviše, oko 2 sata ujutro stigla je obavijest da više nema vozača autobusa u zračnoj luci te da je zatvorena zbog zabrane letenja. Ni 123 putnika ni posada nisu smjeli napustiti zrakoplov.

Ista sudbina tu noć zatekla je i putnike koji su iz Münchena trebali letjeti za Singapur, Gdanjsk, Graz i Veneciju.

"Odjednom nam je osoblje reklo da ne mogu nikoga kontaktirati na aerodromu. Rekli su nam da je aerodrom jednostavno zatvoren. Tada smo saznali da su svi vozači autobusa otišli kući i da nam nije dopušteno napustiti avion", rekao je zabrinuti otac, piše Focus Online.

On je doletio iz Tajlanda sa suprugom i dvoje djece letom Lufthanse te je trebao nastaviti za Kopenhagen.

"Nije bilo hrane ni pića ni deka. A imamo i malu djecu, koja nisu dobila ništa za jesti. Nisu imali ništa osim nekoliko boca vode", požalio se ovaj otac.

Tek rano ujutro konačno je stigao autobus kako bi izvukao putnike Lufthanse iz Airbusa A320 Neo.

Lufthansa je izrazila žaljenje zbog incidenta.

"Zrakoplov je morao ostati na platformi po uputama zračne luke u Münchenu. Zbog nedostatka autobusa na platformi putnici su mogli biti prevezeni do terminala tek u ranim jutarnjim satima. Lufthansa duboko žali zbog neugodnosti prouzročenih putnicima", izjavio je glasnogovornik.