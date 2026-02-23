Novi udarac za Trumpa! S ovakvim rezultatom se nije suočio pet godina

Neodobravanje američkog predsjednika Donalda Trumpa doseglo je na najvišu razinu od napada na Kapitol 6. siječnja 2021. godine, pokazuje nova nacionalna anketa objavljena ovog tjedna.

Anketa Washington Posta, ABC Newsa i Ipsosa, provedena između 12. i 17. veljače na uzorku od 2589 odraslih Amerikanaca, pokazuje da Trump ima 39 posto pozitivnih i 60 posto negativnih ocjena među građanima diljem zemlje. Značajno je i to da gotovo polovica ispitanika - njih 47 posto, snažno ne odobrava predsjednikov rad.

Trumpovo neodobravanje postupno je raslo od početka njegova drugog mandata - s 53 posto u veljači 2025., na 59 posto u listopadu iste godine. No čini se da je ovog mjeseca dosegnulo novi vrhunac, uslijed reakcija na politike njegove administracije.

Anketa pokazuje da je Trumpova neto podrška duboko u negativnom području po nizu ključnih pitanja - sigurnost granice je na -3, gospodarstvo na -16, imigracija na -18, carine na -30, a inflacija na -33.

Najslabiji rezultat bilježi upravo po pitanju inflacije, gdje samo 32 posto ispitanika odobrava način na koji se nosi s tim problemom.

Istodobno, imigracija - ključno pitanje u Trumpovoj političkoj strategiji, pokazuje mješovite, ali sve negativnije trendove. Dok 50 posto Amerikanaca podržava njegov poziv na deportaciju procijenjenih 14 milijuna imigranata u SAD-u, njih 58 posto smatra da u tome ide predaleko - što je porast od 10 postotnih bodova u posljednjih deset mjeseci.

Nedavni događaji, poput operacija imigracijske službe ICE u Minnesoti, dodatno su utjecali na javno mnijenje. Oko 60 posto ispitanika protivi se taktikama koje koristi američka imigracijska i carinska služba, a većina se protivi i širenju ovlasti za pritvaranje i deportaciju imigranata, javlja Daily Beast.

Osim konkretnih politika, velik dio javnosti izražava zabrinutost zbog Trumpova načina upravljanja. Gotovo dvije trećine Amerikanaca (65 posto) smatra da je prekoračio ovlasti predsjedničke funkcije, dok njih 56 posto vjeruje da nije posvećen zaštiti prava i sloboda građana.

Šest od deset ispitanika (62 posto) smatra i da koristi predsjedničku funkciju za osobnu korist, a više od polovice drži da njegova administracija nije bila transparentna u objavi vladinih dokumenata povezanih s istragom seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

U području vanjske politike i vojne sile, većina (54 posto) protivi se korištenju američke vojske za nametanje promjena u inozemstvu, dok takve poteze podržava tek 20 posto ispitanika.

Unatoč općem negativnom raspoloženju, Trumpov ukupni rejting odobravanja ostao je na 39 posto, gotovo nepromijenjen u odnosu na listopad.

Anketa također pokazuje da 85 posto republikanaca odobrava njegov rad, dok 94 posto demokrata i 69 posto neovisnih birača izražava neodobravanje - gotovo identično stranačkoj podjeli zabilježenoj u sličnoj anketi krajem prošle godine.

Ipak, istraživanja upozoravaju na gubitak potpore među ključnim skupinama birača koje su ga dovele na vlast 2024., poput mlađih muškaraca, Hispanaca i birača bez fakultetskog obrazovanja.