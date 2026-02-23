Rat s Iranom sve izgledniji? SAD evakuirale diplomatsko osoblje iz Libanona

State Department povlači dio vladinog osoblja i njihovih članova obitelji iz američkog veleposlanstva u Bejrutu, rekao je u ponedjeljak visoki dužnosnik State Departmenta, u jeku rastuće zabrinutosti zbog rizika od vojnog sukoba s Iranom.

"Kontinuirano procjenjujemo sigurnosno okruženje i na temelju našeg najnovije procjene, utvrdili smo da je razborito smanjiti našu nazočnost na ključno osoblje", rekao je visoki dužnosnik State Departmenta, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

"Veleposlanstvo i dalje radi s ključnim osobljem. Ovo je privremena mjera namijenjena jamčenju sigurnosti našeg osoblja ⁠uz održavanje naše sposobnosti djelovanja i pomaganja američkim građanima", rekao je dužnosnik.

Izvor u američkom veleposlanstvu rekao je da je evakuirano 50 osoba, dok je dužnosnik u bejrutskoj zračnoj luci rekao da je 32 djelatnika veleposlanstva, zajedno s članovima obitelji, poletjelo u ponedjeljak iz bejrutske zračne luke.

Sjedinjene Države značajno su povećale vojnu prisutnost na Bliskom istoku, a predsjednik Donald Trump u četvrtak je upozorio da će se "dogoditi stvarno loše stvari" ako se ne postigne dogovor po pitanju dugogodišnjeg spora o teheranskom nuklearnom programu. Iran je zaprijetio napadom na američke baze u regiji ako bude napadnut.

State Department je u ponedjeljak ažurirao svoje upozorenje o putovanjima u Libanon, ponavljajući upozorenje da američki državljani ne bi trebali putovati u tu zemlju. Preostalom osoblju veleposlanstva ograničena su osobna putovanja bez prethodne dozvole, a dodatna ograničenja putovanja mogu biti nametnuta bez najave zbog povećanih sigurnosnih problema ili prijetnji, navodi se u upozorenju.

Pregovori u četvrtak

Američki državni tajnik Marco Rubio, koji bi u subotu trebao otputovati u Izrael i sastati se s premijerom Benjaminom Netanyahuom, još uvijek planira to učiniti, ali "raspored se može promijeniti", rekao je američki dužnosnik.

Sjedinjene Države žele da Iran odustane od svog nuklearnog programa, ali Teheran to odlučno odbija i poriče da pokušava razviti nuklearno oružje. Washington smatra da je iransko obogaćivanje uranija potencijalni put prema razvoju nuklearnog oružja.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je u nedjelju da očekuje sastanak s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom u Ženevi u četvrtak, dodajući da još uvijek postoji "dobra šansa" za diplomatsko rješenje. Obje strane ostaju oštro podijeljene nakon dva kruga pregovora, čak i u pogledu opsega i redoslijeda ublažavanja paralizirajućih američkih sankcija, rekao je za Reuters visoki iranski dužnosnik.

Pozivajući se na dužnosnike obje strane i diplomate diljem Perzijskog zaljeva i Europe, Reuters je u petak izvijestio da Teheran i Washington brzo klize prema vojnom sukobu dok blijede nade da će se postići diplomatsko rješenje.