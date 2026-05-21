Zlatko Mateša podnio ostavku!

Hrvatski olimpijski odbor objavio je izvanredno priopćenje u kojem predsjednik HOO-a Zlatko Mateša podnosi ostavku.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Ostavka predsjednika HOO-a Zlatka Mateše

Drage sportašice i sportaši, dragi sportski prijatelji koji ste me dosad birali na časnu dužnost čelnika HOO-a, ovim putem obavještavam vas da podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

Odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije - potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama.

Pročitajte i ovo Predsjednik Olimpijskog odbora Mateša o nestalim milijunima: "Sredstva Skijaškog saveza potrošena su kako je bilo predviđeno"

Pročitajte i ovo provode se izvidi Dnevnik Nove TV ekskluzivno doznaje: Zlatko Mateša i supruga na udaru istražitelja!

Hrvatski sport, naši sportaši i građani zaslužuju sustav u kojem će povjerenje, odgovornost i jednakost vrijediti jednako za sve – od najmanjih do najvećih saveza, bez iznimke. Upravo zato smatram nužnim da institucije detaljno preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava, u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima.

Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.

Pročitajte i ovo DORH traži dokumentaciju Olimpijski odbor nakon što se Mateša našao na meti istražitelja: "Jedna stvar je iznenađujuća i vrlo čudna"

Pročitajte i ovo ZLATKO MATEŠA Šef Olimpijskog odbora upro prstom u bliskog suradnika: "Ja sam volonter, ali moje ime očito nosi najviše klikova"

Iako sam svoju dužnost tijekom mandata obnašao vodeći se isključivo interesom hrvatskog sporta, vjerujem kako je u okolnostima koje su nastale moja moralna obveza učiniti korak koji će omogućiti da se sva pozornost usmjeri na procese koji moraju donijeti jasnoću, povjerenje i stabilnost.

Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca", piše u priopćenju.

Pogledajte kako je u utorak Zlatko Mateša u telefonskom razgovoru sa Stipom Antonijevićem, reporterom Dnevnika Nove TV, komentirao informacije kako su on i supruga pod povećalom istražitelja, koje je Dnevnik Nove TV ekskluzivno objavio.