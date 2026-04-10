Gužve na granicama zbog novog sustava, fotografiraju se i ostavljaju otiske prstiju: "Policija je otkrila da je već uhvatila jednog muškarca..."

Od ponoći su na snazi nova pravila na granicama Schengena. Na području cijele Europske unije počela je postupna primjena digitalnog sustava evidentiranja ulaska i izlaska.

Prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronički u EES sustavu. Postupno uvođenje počelo je u listopadu prošle godine, a Hrvatska je do danas kreirala više od 3 milijuna i 750 tisuća dosjea državljana trećih zemalja.

"Time se može prije svega pratiti koliko osoba boravi na području EU-a i jesu li prekoračili rok. To je do sada bilo skoro pa nemoguće, pratiti ukoliko netko uđe na Zračnoj luci Franjo Tuđman, a izađe negdje u Portugalu, takva informacija je zapravo bila neoperativna, nije bila uvezana. Sada to sve postoji", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Stanje na Bajakovu pratio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić koji je izvijestio o situaciji.

Kako je izvijestio Kovačić, na Bajakovu je od jutra velika gužva. Razlog tomu je početak vikenda te vjerski praznici, ali i novi sustav.

EES sustav primjenjuje se na šengenskim granicama, a u njemu sudjeluju sve članice Europske unije.

Ljudi koji nisu iz EU-a moraju se na ulasku prvo fotografirati i ostaviti otiske prstiju, a kada se budu vraćali u svoju zemlju, ponovno se moraju fotografirati.

"To u ovim trenucima uzima nešto vremena, iako nam stručnjaci govore da će se vremenom EES sustav pokazati učinkovitijim i bržim. Razgovarali smo s ljudima koji su ovdje danas u redu i čekaju, a koji nisu iz Europske unije. Mnogi od njih niti ne znaju da je krenuo taj novi sustav i što sve moraju proći", ispričao je Kovačić.

"Jedina promjena koja je za putnike, odnosno državljane trećih država, je ta da se u njihove isprave ne upisuju više granični štambilji", objasnio je Krešimir Vidović, pomoćnik načelnika za graničnu policiju Bajakovo.

"Pa lagano je sve, da se otisak prstiju, snimi te kamera i to je to", ispričao je Bojan iz Srbije.

"Nenormalno, jako je loše", rekao je putnik iz Bugarske, a drugi su nadodali da čekaju već pet sati.

Međutim, takvu proceduru putnici će proći samo jednom. Svaki sljedeći put ne moraju više ostavljati otiske prstiju, nego se samo fotografirati, ali ulaze u dosje.

Na taj način policija može pratiti koliko će putnici dugo boraviti u zemlji i hoće li taj boravak produžiti do granice do koje ne bi smjeli.

Glavni motiv novog sustava je, ističe policija - sigurnost. Poručili su da zasad imaju dobre rezultate, a otkrili su da su uhvatili jednog bugarskog državljana za kojeg su, na temelju fotografije, ustanovili da ima dva identiteta i koristi dvije putovnice, zaključio je Kovačić.