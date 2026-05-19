Urušavanje mosta na važnom koridoru izazvalo prometni kaos: "Iz policije apeliraju..."

Dio mosta, starog više od 60 godina na graničnom prijelazu Stara Gradiška, s bosanskohercegovačke strane noćas se urušio. Promet je odmah na tom prijelazu zatvoren za sve skupine vozila.

S obzirom na velik broj kamiona na tom važnom graničnom prijelazu, pukom srećom izbjegnuta je tragedija.

Situaciju na terenu prati reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić koji se javio s graničnog prijelaza Jasenovac.

"Pravi prometni kaos na ovom dijelu granice. Veći dio dana proveli smo u Jasenovcu, kilometarske su kolone kamiona koji umjesto na Gradišku moraju ići ovdje ili Hrvatsku Kostajnicu. Kolona je duga oko dva kilometra i sve reguliraju policajci. Na graničnom prijelazu s Bosnom i Hercegovinom koji je s Hrvatske strane trebao biti otvoren još prije koji tjedan, Gornji Varoš trebao bi biti privremeno pušten u promet", najavio je Mikić.

Dodaje da iz policije apeliraju na vozače da se strpe jer kad se otvori novi granični prijelaz ostali bi trebali odahnuti.