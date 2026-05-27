Mladu ženu držali kao robinju, silovali pred djecom, a onda pretukli

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Rijeci podiglo je optužnicu protiv dvojice muškaraca i žene zbog držanja 25-godišnjakinje kao robinje, kažnjivih djela protiv spolne slobode te nanošenja teških ozljeda.

Tužiteljstvo je, nakon provedene istrage, izvijestilo da optužnicom 52-godišnjaka terete za tri teška kažnjiva djela protiv spolne slobode, što se odnosi na silovanje, tri kažnjiva djela zadovoljavanja pohote pred djetetom mlađim od 15 godina i nanošenje teške tjelesne ozljede.

Optužnicom se 18-godišnjaka i 37-godišnjakinju tereti za nanošenje teške tjelesne ozljede i protupravno oduzimanja slobode.

Zločine su navodno počinili tijekom listopada i studenog 2025. godine na području Primorsko-goranske županije. Osumnjičena 37-godišnjakinja se ujedno tereti i za ozljeđivanje svoje djece.

ŽDO je predložilo da se 52-godišnjaku produlji istražni zatvor, u kojem se nalazi zbog opasnosti od ponavljanja djela, a da se za 18-godišnjaka i 37-godišnjakinju produlje ranije određene mjere opreza.

Kako se doznaje, 25-godišnjakinja je prisilno boravila u kući optuženih, 52-godišnjak ju je više puta silovao pa i pred djecom te su je svo troje premlatili, tako da je s teškim ozljedama morala biti prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.