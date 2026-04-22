"Osjetio sam svježi miris sapuna s njegovih ruku": Svjedočili policajci koji su prvi došli na mjesto užasnog zločina

Čitanjem iskaza očevidnih policajaca na osječkom Županijskom sudu u srijedu je nastavljeno ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu (29), optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak (21) hicem iz službenog pištolja u rujnu 2023. godine u njegovu stanu u Osijeku.

Očevidni policajac Goran Žulj kazao je tijekom istrage kako su te večeri dobili dojavu o samoubojstvu djevojke, i to službenim pištoljem policijskog službenika.

Nakon dolaska do zgrade s kolegama i zamjenicom županijskog državnog odvjetnika došao je na drugi kat, gdje im je jedan od policajaca rekao da je pucano iz pištolja Marka Smažila, a u stanu su, u dnevnoj sobi, zatekli pištolj te mrtvo tijelo djevojke krvave glave.

Navodi kako je Smažilu rekao da će prvo kod njega provjeriti tragove pucanja te pitao je li nešto dirao od predmeta i je li prao ruke nakon događaja.

"Imao je ispružene ruke prema meni, pri čemu sam osjetio svježi miris sapuna s njegovih ruku", rekao je Žulj.

U stanu su također zatekli uključenu perilicu, u kojoj je bila oprana odjeća, a uglavnom se radilo o policijskoj službenoj odjeći i nešto civilne, na kojima nisu pronađeni tragovi krvi.

"Tijekom očevida isključili smo mogućnost samoubojstva te utvrdili da postoji mogućnost ubojstva s obzirom na ulaznu i izlaznu ranu te putanju ispaljenog metka, odnosno da dinamika događaja pokazuje da se nije moglo raditi o nesretnom slučaju, već da je Smažil namjerno usmjerio cijev pištolja prema glavi žrtve", posvjedočio je Žulj.

U dopuni iskaza na prvom suđenju svjedok je dodao kako su nakon očevida zamjenici ŽDO-a rekli da isključuju samoubojstvo, a da između ubojstva i nesretnog slučaja postoji tek manja vjerojatnost da se radi o nesretnom slučaju.

Policajac Filip Šovagović u svom je iskazu tijekom istrage kazao da je te večeri s kolegama bio na intervenciji zbog dojave da je u Smažilovu stanu djevojka počinila samoubojstvo njegovim službenim pištoljem.

Smažil imao više od 0,5 promila alkohola

"Na ulazu u stan nas je dočekao Smažil, koji je bio u stanju šoka, uplašen, uznemiren i hvatao se za glavu. U stanu smo zatekli žensku osobu, s glavom zabačenom unatrag, a liječnik nam je rekao da je osoba mrtva i da su našli samo ulaznu ranu", dodao je svjedok. U iskazu na prvom suđenju Šovagović je kazao kako je alkotestirao Smažila, da se ne sjeća točnog rezultata, ali da je bio veći od 0,5 promila.

Suđenje se nastavlja u četvrtak čitanjem iskaza prijateljica ubijene Mihaele Berak. Na početku ponovljenog suđenja 20. ožujka 2026. Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga tereti optužnica, odnosno da nije imao namjeru počiniti ubojstvo.

Prošlogodišnjom nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te je osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud (VKS) u veljači 2026. godine ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Optužnica tereti Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu, s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke HS-9 ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo, nakon ispitivanja osumnjičenika, to je prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Tijekom ispitivanja u policiji i Državnom odvjetništvu optuženi Smažil porekao je počinjenje kaznenoga djela, navodeći da nije imao namjeru ubiti Mihaelu Berak, već da je do pucanja i ispaljenja metka došlo prilikom neopreznog rukovanja pištoljem.

Tužiteljstvo je takvu obranu okrivljenika tada ocijenilo nelogičnom, neuvjerljivom i u suprotnosti s ostalim prikupljenim dokazima te ga osumnjičilo i optužilo za ubojstvo.