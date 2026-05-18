Usmrtio djevojku (22) na pješačkom pa pobjegao: Jutro poslije javio se policiji

U teškoj promenoj nesreći u subotu poginula je pješakinja, dok je vozač pobjegao s mjesta nesreće. Kasnije se sam prijavio policiji, koja je pak objavila izvješće kriminalističkog istraživanja.

Muškarac (31) vozio je oko 23:20 Škodu zagrebačkih registracija ulicom Donje Svetice, a dolaskom do kućnog broja 61, odnosno raskrižja s Nartskom ulicom nije ni usporio niti se zaustavio na obilježenom pješačkom prijelazu. Naletio je na 22-godišnju pješakinju koja je prelazila ulicu na pješačkom prijelazu.

U prometnoj nesreći pješakinja je smrtno stradala, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Promet vozila ulicom Donje Svetice bio je u potpunosti obustavljen od 23:40 do 2:20 te se odvijao okolnim ulicama.

Nakon naleta na pješakinju vozač osobnog automobila udaljio se s mjesta događaja te je naknadno u nedjelju 17. svibnja u jutarnjim satima pristupio u službene prostorije policije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Vozač je alkotestiran, a izmjereno mu je 0,68 promila alkohola u organizmu te je uhićen. Policija je utvrdila i da je vozaču istekla vozačka dozvola.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 31-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku.