Određen istražni zatvor za sedmoricu taksista: Utajili milijune eura

U velikoj akciji USKOK-a pala je skupina taksista koja je djelovala na više područja u Hrvatskoj. Pokrenuta je istraga protiv 11 osoba, među kojima je i "zagrebački kralj taksija".

Iz USKOK-a su ranije objavili da je skupina kroz mrežu prijevozničkih tvrtki koordinirali utaju milijuna eura poreza. Osumnjičeni bi preuzimali i osnivali više tvrtki te prebacivali poslovanje i vozače između njih kako bi izbjegli ulazak u sustav PDV-a ili smanjili porezne obveze. Vozači su izdavali račune s PDV-om, no dio tih prihoda nije bio pravilno prijavljen Poreznoj upravi, dok su se u prijavama koristili i nevjerodostojni računi kako bi se nezakonito umanjio porez.

Na taj način, prema procjenama USKOK-a, državni proračun oštećen je za najmanje 4,86 milijuna eura.

USKOK je predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika, dok za preostale okrivljenike nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora. Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatila je prijedlog, a kao razlog se navodi opasnost od ponavljanja djela i mogući utjecaj na svjedoke.