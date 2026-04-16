Zamračili milijune eura? U USKOK-ovoj akciji pao "kralj taksista" i desetak suradnika

U novoj akciji USKOK-a provode se uhićenja i istražne radnje u Zagrebu i okolici, Zadarskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji zbog utaje poreza i pranja novca u sklopu zločinačkog udruženja.

Neslužbeno, obuhvaćeno je desetak osoba i jedna tvrtka i to taksista predvođenih Branimirom Malenicom i Vedranom Šiškom, zbog utaje čak pet milijuna eura u posljednje dvije godine.

Privodjenje na ispitivanje u USKOK Foto: Damir Krajac/Cropix

Uhićeni su strani državljani i Hrvati od kojih se za njih dvoje sumnja da su mozak operacije.

"Ovdje nisu samo stranci – tu su uhićeni i hrvatski državljani koji se pojavljuju kao posrednici ili kao veza koja pruža usluge onima koji organiziraju taj posao", pojasnio je ministar Davor Božinović.

"Branit će se vrlo aktivno. Vidjet ćemo koje dokumente ima i na što cilja USKOK, odnosno imaju li cjelovitu dokumentaciju. Ako sam dobro razumio, govori se o 5 milijuna eura, što je ogroman iznos, pa ćemo vidjeti o čemu se ovdje radi", kazao je Milko Križanović, odvjetnik Vedrana Šišaka.