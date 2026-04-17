Trump: "Događaju se dobre stvari!!!"

Amerikanci objavili snimku iz Omanskog zaljeva Američko vojno zapovjedništvo CENTCOM objavilo je snimku iz Omanskog zaljeva na kojoj se vidi vojni helikopter kako prati trgovački brod tijekom provedbe pomorske blokade. Američka vojska objavila je i nove fotografije nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln koji sudjeluje u provedbi pomorske blokade u Arapskom moru. Na brodu se nalazi zrakoplovno krilo koje uključuje osam stealth lovaca F-35C, borbene avione F/A-18, zrakoplove za elektroničko ratovanje EA-18G, zapovjedno-nadzorne avione E-2D te helikoptere MH-60 i logističke letjelice CMV-22B Osprey.

Oglasio se Trump Američki predsjednik Donald Trump nazvao je prekid vatre između Izraela i Libanona "povijesnim" danom za Libanon. "Događaju se dobre stvari!!!", napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Europa sprema svoju misiju Tridesetak sudionika sudjelovat će u petak na videokonferenciji, kojom će supredsjedati francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, kako bi uspostavili misiju osiguravanja Hormuškog tjesnaca kada to uvjeti dopuste, objavila je u četvrtak Elizejska palača. Konferencija u hibridnom formatu okupit će u Parizu Macrona i Starmera, njemačkog kancelara Friedricha Merza te talijansku premijerku Giorgiu Meloni.

Trump će razmotriti putovanje u Pakistan Sjedinjene Države i Iran vrlo su blizu sporazumu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump i rekao da će razmotriti putovanje u Pakistan ako dođe do potpisivanja sporazuma. Kazao je da se Washington morao pobrinuti da Iran nikada ne dođe do nuklearnog oružja, dodajući da je Iran prihvatio da neće imati nuklearno oružje u razdoblju dužem od 20 godina.

SAD odgađa isporuke oružja nekim europskim zemljama Američki dužnosnici obavijestili su neke europske kolege da će neke prethodno ugovorene isporuke oružja vjerojatno biti odgođene jer iranski rat i dalje troši zalihe oružja, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom. Izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti jer komunikacije nisu bile javne, rekli su da će nekoliko europskih zemalja biti pogođeno, uključujući baltičku regiju i Skandinaviju. Neko od dotičnog oružja kupile su europske zemlje u okviru programa prodaje vojne opreme inozemstvu ili putem međuvladinih ugovora, ali još nije isporučeno, dodali su izvori. Te će isporuke vjerojatno biti odgođene, rekli su izvori. Bijela kuća i Pentagon nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. State Department uputio je upite Pentagonu.