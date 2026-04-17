Objavljeni detalji kako je skupina taksista utajila milijune eura: Traži se istražni zatvor protiv sedmero okrivljenika

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, Službe kriminalističke policije i izvida Područnog ureda Zagreb Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv devetero hrvatskih državljana (1995., 1987., 2000., 1971., 1978., 1988., 1996., 1998., 1989.), jednog okrivljenika s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1996.) te jedne pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

"Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od siječnja 2024. do travnja 2026. u Zagrebu, Zadru i drugim mjestima u Hrvatskoj, I. i II. okr. kao stvarni voditelji poslovanja većeg broja trgovačkih društava za prijevozničke usluge povezali u zajedničko djelovanje III. – X. okr. i druge za sada nepoznate osobe s ciljem pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izbjegavanjem plaćanja poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) na oporezive transakcije zlouporabom sustava PDV-a te neosnovanim umanjenjem obveze PDV-a korištenjem prava na odbitak pretporeza na temelju nevjerodostojnih računa.

Radi realizacije navedenog cilja I. i II. okr. su preuzeli kontrolu nad više društava za prijevozničke usluge te III. okr. angažirali kao odgovornu osobu u tri takva društva, dok su V. i VII. okr. prema uputama I. okr. osnovali nova društva, svi znajući da će ta društva služiti u svrhu pribavljanja nepripadne koristi zlouporabom sustava PDV-a. Zatim su I. i II. okr. pružali usluge prijevoza u suradnji s platformama za prijevoz putnika, za koje usluge su vozači ispostavljali i naplaćivali račune s obračunatim PDV-om.

U cilju izbjegavanja obveznog ulaska u sustav PDV-a i plaćanja PDV-a na prihod ostvaren poslovanjem tih društava, I. i II. okr. su prebacivali cjelokupno poslovanje i flote vozača na nova društva, pri čemu su III. – V. te VII. – X. okr. prema njihovim uputama obavljali poslove reguliranja radnih statusa vozača i u tu svrhu podnosili odjave vozača s prijašnjih društava te prijave zaposlenja u novim društvima, sklapali ugovore o zasnivanju novog radnog odnosa i vodili evidencije o učinku vozača i plaćanju naknada vozačima.

Nakon toga su I. i II. okr., putem osoba koje su sukladno dogovoru s njima obavljale knjigovodstvene poslove za društva pod njihovom kontrolom, Poreznoj upravi podnosili prijave PDV-a u kojima su neistinito iskazivani podaci o broju računa s obračunatim PDV-om izdanih putnicima za usluge prijevoza, dok za pojedina obračunska razdoblja uopće nisu prijavljivali PDV.

Ujedno je III. okr., kao odgovorna osoba jednog od društava za prijevozničke usluge, sukladno uputama I. i II. okr., ispostavljao račune koji ne odražavaju stvarno nastale poslovne događaje, koji računi su potom po nalogu I. i II. okr. evidentirani u knjizi ulaznih računa drugog društva čiji su oni stvarni voditelji poslovanja. Na temelju tih računa u prijavama PDV-a neistinito je iskazivan odbitak pretporeza.

Na opisani način je neprijavljivanjem i neiskazivanjem cjelokupne obveze PDV-a te neistinitim iskazivanjem pretporeza Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za najmanje 4.860.356,98 eura", piše USKOK.

Također su ovlaštenici po računima društava pod kontrolom prvookrivljenika, sukladno njegovim uputama, s računa tih društava podizali novac u gotovini, na koji način je s pet društava ukupno podignut iznos od najmanje 413.350,00 eura. Navedeni iznos su I., IV. i V. okr. te VII. – IX. okr. podijelili sukladno svojim ulogama, dok je VI. okr. s računa jednog od društava na vlastiti račun prenio iznos od 78.440,00 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da je II. okr., u razdoblju od svibnja do prosinca 2024. u Zagrebu, s ciljem da zametne trag i neistinito prikaže da novčana sredstva stečena na prethodno opisani način proizlaze iz zakonitog izvora, s bankovnih računa društava čiji je on stvarni voditelj poslovanja prenio 240.570,00 eura na račun XI. okr. društva u kojem je odgovorna osoba njegova supruga. Ta sredstva je potom II. okr. ulagao u obavljanje gospodarske djelatnosti tog društva.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika, dok za preostale okrivljenike nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.