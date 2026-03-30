Podivljale cijene goriva i hrane: Prijevoznici na ulicama, ministri u Bruxellesu dogovaraju pomoć

Novi val poskupljenja stigao je u Europu. Pokazuju to objavljeni podaci o inflaciji u Njemačkoj u ožujku. U samo mjesec dana inflacija u najvećem europskom gospodarstvu porasla je 40 posto. Očekuje se kako će podaci za ostatak eurozone koji se objavljuju biti slični onima u Njemačkoj. Europski ministri, među njima i hrvatski ministar poljoprivrede, u Bruxellesu užurbano traže rješenje za podivljale cijene hrane. Građani diljem kontinenta prosvjeduju.

Autobusi i kamioni na ulicama Pariza. Usporavanjem prometa prosvjedovali su protiv poskupljenja goriva.

“Imam manju tvrtku. Trošili smo 16 000 eura za gorivo mjesečno. Sada se to popelo na 30 000 eura”, rekao je Kevin Morize, vlasnik prijevozničke tvrtke.

Prijevozničke tvrtke od vlade traže konkretne, jednostavne i brze mjere koje će im olakšati poslovanje. Najavljena je pomoć za kamionski promet.

“Ukupno 50 milijuna eura dodijeljeno je samo za mjesec travanj. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Podsjetit ću vas kako nemamo dugoročnu viziju ove krize i da Francuska nije htjela ovaj rat, ona pati zbog njega.”, rekao je Philippe Tabarot, ministar prometa Francuske.

Cijene energenata rastu, Europskoj uniji prijeti novi val poskupljenja. Poljska je cijenu benzina 95 oktana ograničila na 6,16 zlota, odnosno 1,44 eura po litri. Njemačka će dodatne mjere razmatrati nakon Uskrsa.

“Ako ovaj rat eskalira u veliki regionalni sukob, mogao bi na Njemačku i Europu staviti još veći teret, jednako težak kao što smo posljednji put iskusili u vrijeme pandemije Covida ili na početku rata u Ukrajini”, rekao je Friedrich Merz, kancelar Njemačke.

U Bruxellesu se razmatraju opcije. Procjenjuje se situacija na tržištima, određuju područja gdje je nužna jača koordinacija, moguće konkretne mjere.

“Naši ribari, akvakultura i prerada ne mogu čekati. Komunicirali smo vrlo bitnu poziciju u kojoj se nalazi sektor zbog pritisaka rasta cijena energenata. To utječe na radna mjesta, utječe na živote otočnih i obalnih zajednica i ono što je bitno tražili smo brzu aktivaciju članka 26 aktualnog programa za ribarstvo i akvakulturu kako bi što fleksibilniji mehanizam se aktivirao za osiguravanje brze pomoći”, rekao je David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Biti će objavljeni i najnoviji podaci o inflaciji u eurozoni. Ne ohrabruju podaci iz najvećeg europskog gospodarstva. U Njemačkoj je s 2% u veljači, u ožujku inflacija narasla na 2,8%. Nije to nimalo dobra vijest za Hrvatsku, koja je ionako već mjesecima pri samom vrhu ljestvice najskupljih europskih zemalja.