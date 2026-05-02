Obilježena 31. godišnjica napada na Zagreb, odana je počast civilnim žrtvama strašnog zločina

Na današnji dan prije 31 godinu raketiran je Zagreb. Tijekom napada 2. i 3. svibnja 1995. rakete su pogodile samo središte grada. Povodom obljetnice, gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić položili su vijenac i zapalili svijeće na Trgu svibanjskih žrtava 1995. U 10 sati i 23 minute, točno u vrijeme napada, odana je počast civilnim žrtvama uz poruku da se ovakvi zločini nikada ne smiju zaboraviti.

31. obljetnica raketiranja Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

31. obljetnica raketiranja Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

31. obljetnica raketiranja Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

31. obljetnica raketiranja Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

“Danas obilježavamo obljetnicu jedne od najmračnijih epizoda iz suvremene povijesti Zagreba. Naime, kao odmazdu za akciju Bljesak je 2. i 3. svibnja 95. godine je raketiran grad Zagreb i tom prilikom su poginuli građani grada Zagreba, a isto tako više od dvije stotine građana je ranjeno. Ovdje na Trgu svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo”, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.